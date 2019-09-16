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حالة الطقس اليوم الإثنين 16/9/2019 في مصر والعواصم العربية والأجنبية

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 12:00 ص
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حالة الطقس اليوم الإثنين 16/9/2019 في مصر والعواصم العربية والأجنبية
الطقس
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حالة الطقس اليوم الإثنين 16/9/2019 في مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2019، وتوقع خبراء الأرصاد أن حالة الطقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر والمتوسط، توقعت الأرصاد أن تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الإثنين 16/9/2019 في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية

المدينةالعظمىالصغرى
القاهرة25 33
شبين الكوم24 33
طنطا24 32
دمنهور24 32
الإسكندرية24 31
بلطيم24 30
مطروح23 30
السلوم2231
سيوة2032
بورسعيد23 29
دمياط24 29
الزقازيق23 32
الإسماعيلية22 33
السويس23 32
العريش21 30
رفح2029
رأس سدر2335
نخل1632
نويبع2733
طابا2331
كاترين1730
الطور2635
شرم الشيخ27 36
الغردقة 25 36
مرسى علم28 35
الفيوم23 34
بني سويف23 34
المنيا21 34
أسيوط22 34
سوهاج25 34
قنا25 37
الأقصر23 36
أسوان2637
أبو سمبل2537
الوادي الجديد2036
شلاتين2735
أبو رماد2635
حلايب2734
رأس حدربة2934

درجات الحرارة اليوم الإثنين 16/9/2019 في العواصم وبعض المدن العربية

المدينةالعظمىالصغرى
مكة المكرمة27 42 
المدينة المنورة27 43 
الرياض27 42
المنامة31 37
أبوظبي30 42
الدوحة30 38
الكويت26 44
دمشق14 31
بيروت25 30
عمان15 28
القدس18 26
غزة22 30
بغداد26 42
مسقط2832
صنعاء1427
الخرطوم2739
طرابلس2128
تونس2134
الجزائر2127
الرباط1626
نواكشوط2630

درجات الحرارة اليوم الإثنين 16/9/2019 في العواصم الأجنبية

المدينةالعظمىالصغرى
بكين1726
كوالالمبور2431
طوكيو2331
أثينا1830
روما1630
باريس1426
مدريد1525
برلين0930
لندن1120
مونتريال1020
موسكو0815
نيويورك1527
واشنطن2030

بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية بحالة الطقس اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2019 ودرجات الحرارة في مصر والمدن والعواصم العربية والأجنبية

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