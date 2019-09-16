حالة الطقس اليوم الإثنين 16/9/2019 في مصر والعواصم العربية والأجنبية

حالة الطقس اليوم الإثنين 16/9/2019 في مصر





أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2019، وتوقع خبراء الأرصاد أن حالة الطقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.





وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.





وبالنسبة لحالة البحر الأحمر والمتوسط، توقعت الأرصاد أن تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.





درجات الحرارة اليوم الإثنين 16/9/2019 في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية





المدينة العظمى الصغرى القاهرة 25 33 شبين الكوم 24 33 طنطا 24 32 دمنهور 24 32 الإسكندرية 24 31 بلطيم 24 30 مطروح 23 30 السلوم 22 31 سيوة 20 32 بورسعيد 23 29 دمياط 24 29 الزقازيق 23 32 الإسماعيلية 22 33 السويس 23 32 العريش 21 30 رفح 20 29 رأس سدر 23 35 نخل 16 32 نويبع 27 33 طابا 23 31 كاترين 17 30 الطور 26 35 شرم الشيخ 27 36 الغردقة 25 36 مرسى علم 28 35 الفيوم 23 34 بني سويف 23 34 المنيا 21 34 أسيوط 22 34 سوهاج 25 34 قنا 25 37 الأقصر 23 36 أسوان 26 37 أبو سمبل 25 37 الوادي الجديد 20 36 شلاتين 27 35 أبو رماد 26 35 حلايب 27 34 رأس حدربة 29 34





درجات الحرارة اليوم الإثنين 16/9/2019 في العواصم وبعض المدن العربية





المدينة العظمى الصغرى مكة المكرمة 27 42 المدينة المنورة 27 43 الرياض 27 42 المنامة 31 37 أبوظبي 30 42 الدوحة 30 38 الكويت 26 44 دمشق 14 31 بيروت 25 30 عمان 15 28 القدس 18 26 غزة 22 30 بغداد 26 42 مسقط 28 32 صنعاء 14 27 الخرطوم 27 39 طرابلس 21 28 تونس 21 34 الجزائر 21 27 الرباط 16 26 نواكشوط 26 30





درجات الحرارة اليوم الإثنين 16/9/2019 في العواصم الأجنبية





المدينة العظمى الصغرى بكين 17 26 كوالالمبور 24 31 طوكيو 23 31 أثينا 18 30 روما 16 30 باريس 14 26 مدريد 15 25 برلين 09 30 لندن 11 20 مونتريال 10 20 موسكو 08 15 نيويورك 15 27 واشنطن 20 30





بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية بحالة الطقس اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2019 ودرجات الحرارة في مصر والمدن والعواصم العربية والأجنبية



