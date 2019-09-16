تعرض خلال حفل افتتاح المتحف الكبير.. التفاصيل الكاملة لأوبرا توت عنخ آمون



وقال "حواس"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إن أوبرا عايدة أصبحت قديمة ومكررة، ولهذا فكروا في تقديم أوبرا جديدة بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير، فقرروا أن يقدموا أوبرا توت عنخ آمون.



وأوضح عالم الأثار المصرية، أن يوم 4 نوفمبر 2022 سيكون مر على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون 100 عام، مؤكدا أن توت عنخ آمون يهم العالم كله وليس مصر فقط، منوها بأنه أعد "سكريبت" الأوبرا بنفسه، وحرص على ألا يكون مملا، فضلا على أن هناك وفد أجنبي سيلتقي مع وزير الآثار للترتيب للأوبرا.



وأشار إلى أنه من المقرر أن يتم افتتاح المتحف وحفله على مدار 10 أيام، معلنا أنهم قرروا أن تعرض أوبرا توت عنخ آمون خلال تلك الفترة لمدة يوم وبالمجان ويخصص دخلها للمتحف المصري الكبير.



وداعب الدكتور زاهي حواس، عالم الأثار المصرية، الإعلامي عمرو أديب، قائلا: "مبروك الكاس.. بس إحنا هناخد السوبر، وعلى رهان"، ليرد "أديب"، "أخدنا الكأس.. ووحياة راس توت عنخ ىمون هناخد السوبر".



هذا وقد فاز نادي الزمالك على نادي بيراميدز في مباراة نهائي الكأس، والتي أقيمت على ستاد برج العرب بثلاثة أهداف مقابل لا شيىء.

كشف الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصرية، تفاصيل عقد أوبرا توت عنخ آمون في افتتاح المتحف المصري الكبير لأول مرة.