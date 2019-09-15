برشلونة يضم نجم دفاع ليفربول في يناير القادم

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثلاثاء، أن نادي برشلونة الإسباني قد نجح في التوصل لإتفاق مع لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، الظهير الأيسر الإسباني ألبرتو مورينو، على أن ينضمم للبلاوجرانا، خلال سوق الانتقالات الشتوية القادمة في يناير كصفقة مجانية.





وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن الظهير الإسباني ألبرتو مورينو، سوف ينتهي عقده مع الريدز في الصيف المقبل، ولكن مسؤولو نادي ليفربول ليسوا مستعدًا لتقديم عرض تجديد له على الأغلب، لأن اللاعب أصبح لا يشارك إلا نادراً بسبب التألق الكبير للنجم الاسكتلندي أندي روبرتسون على الجهة اليسرى للريدز.





وعلى ذلك فإن اللاعب الإسباني سيكون بمقدوره الرحيل مجاناً عن ليفربول في سوق الإنتقالات الصيفية القادمة، ويبدو أن الإنضمام إلى برشلونة الإسباني بلا شك سيكون خيار جيد للاعب، الذي سيكون قادر على العودة إلى التألق في دوري بلاده الذي يعرفه بشكل جيد.





وأوضحت الصحيفة أن برشلونة الذي يريد التعاقد مع لاعب إحتياطي للظهير الدولي الإسباني جوردي ألبا، يجد في ألبرتو مورينو خيار مثالي، لكونه لاعب اسباني، ويعرف بطولة الليجا جيداً، كما ان لديه خبرة اللعب مع فريق كبيرة، ولا زال سنه صغير، وبإمكانه اللعب لسنوات مع الفريق.



