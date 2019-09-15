تشافي يتوعد النصر ويعد جمهور السد بالتأهل

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أكد الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي السد القطري أن مواجهة فريقه مع نادي النصر السعودي والتي تقام يوم غداً الأثنين لحساب مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم تعتبر غاية في الصعوبة.



وفي المؤتمر الصحفي الذي أقيم قبل المباراة أكد تشافي أنه يعلم تماماً أن المباراة قوية للغاية وصعبة وسيكون الفريق على موعد مع صدام ناري خاصةً وأن الفريق السعودي يمتلك مجموعة من العناصر المميزة القادرة على قلب مجريات ومعطيات أي لقاء.



وأضاف " نحن نجهز للمباراة منذ أيام عديدة والفريق سيلعب بالمستوى المعروف والمحبذ للجميع ونعلم أن الفريق المنافس يمتلك بعض اللاعبين المميزين على المستوى البدني وكذلك المستوى الفني ما يجعل عبورنا إلى الدور المقبل أمر صعب لكنه ليس مستحيل.



وأتم " إمكانية مشاركة أكرم عفيف في المباراة ؟ اللاعب تغيب عن لقاء منتخب بلاده الأخير أمام الهند لكنه جاهز تماماً لخوض المباراة خاصةً وأن وضعه مع المنتخب الغنابي له بعض الأمور الأخرى فهو لاعب محترف وجاهز في أي وقت للمشاركة.



وأكمل " نحتاج للاعبين مميزين على غرار أكرم عفيف ونأمل في أن يكون موفقاً وباقي زملائه من أجل الوصول إلى الدور نصف النهائي في طريقنا لتحقيق البطولة الأعرق في القارة الصفراء وعن عودة نام تي أكد أنه سيكون هو الآخر إضافة قوية للفريق خاصةً أنه لاعب مؤثر وهام للغاية.



وإختتم تشافي نجم برشلونة السابق تصريحاته قائلاً أنه يثق تماماً في لاعبي نادي السد وأنهم سيقدمون مباراة كبيرة وسيحققون الإنتصار والذهاب إلى أبعد مكان في البطولة.



حسن الهيدوس : التركيز سلاح السد لعبور النصر السعودي

وفي نفس السياق أكد حسن الهيدوس قائد السد أن فريقه سيكون على موعد مع مباراة من العيار الثقيل ضد فريق نادي النصر السعودي يوم غداً الأثنين.



وقال الهيدوس في المؤتمر الصحفي أن المباراة لن تكون سهلة ورغبة كل فريق في أن يحقق الفوز ويذهب إلى الدور نصف النهائي ستكون كبيرة للغاية.



وأضاف " تشافي يؤكد لنا في كل مناسبة أن الدعم والجمهور أصحاب الكلمة العليا في الشد من أزر اللاعبين وزيادة الرغبة في تحقيق الإنتصار.



وأكمل " لقب البطولة مهم للغاية بالنسبة للجماهير السداوية والفريق يسعى بكل قوة إلى الوصول لبطولة كأس العالم للأندية الموسم المقبل.



وأستطرد " لم نقدم المستوى المنتظر خلال مباراة الذهاب ونأمل أن يكون الجميع على ما يرام في لقاء الإياب من أجل تعويض نتيجة المباراة الأولى.



وأنهى " يجب علينا إنهاء وإستثمار جميع الفرص التي تتاح لنا من أجل تحقيق ذلك في المقام الأول للوصول إلى الدور نصف النهائي.



18 لاعباً في قائمة السد لمباراة النصر السعودي



وكان تشافي قد أعلن قائمة فريقه التي ستواجه النصر وجاءت على النحو التالي :-



"سعد الدوسري، مشعل برشم، أحمد سيار، عبد الكريم حسن، علي أسد، حسين بهزاد، حسن الهيدوس، بغداد بونجاح، حامد إسماعيل، جابي، طارق سلمان، خوخي بوعلام، سالم الهاجري، أكرم عفيف، نام تاي هي، جونج، بيدرو ميجيل، هاشم عبد اللطيف".





