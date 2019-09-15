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بن زايد يؤكد لـ"ولي العهد" وقوف الإمارات مع السعودية وما يمس أمنها

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 11:30 م
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بن زايد يؤكد لـولي العهد وقوف الإمارات مع السعودية وما يمس أمنها
محمد بن سلمان
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الفجر السعودي
 
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تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفياً، أمس، من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأدان سمو ولي عهد أبوظبي خلال الاتصال، العمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة "أرامكو" في بقيق وخريص، مؤكدا وقوف دولة الإمارات العربية المتحدة مع المملكة وما يمس أمنها.

وعبر سمو ولي العهد عن شكره لسمو ولي عهد أبوظبي على استنكاره مثل هذه الأعمال الإرهابية، مؤكداً أن للمملكة القدرة على مواجهة هذا العدوان الإرهابي والتعامل معه.

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