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ميشتو يرفض التعديل في الجهاز الفني قبل السوبر وغموض موقف طاهر

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 11:14 م
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ميشتو يرفض التعديل في الجهاز الفني قبل السوبر وغموض موقف طاهر
ميتشو
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الفجر الرياضي
 
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 قرر الصربي "ميتشو" المدير الفني لفريق الزمالك، تأجيل استقدام عنصر جديد للجهاز الفني للفريق كمدرب لحراس المرمى، الى ما بعد مباراة السوبر المصري القادمة أمام النادي الأهلي الجمعة المقبلة . 

 وينتظر ميتشو حسم الأمر مع إدارة نادي الزمالك، خاصة أنه لديه انطباع جيد عن أيمن طاهر مدرب الحراس الحالي. ومن المتوقع دخول عنصر جديد في الجهاز الفني وهو محلل أداء وذلك بالتنسيق مع الإدارة أيضا.

 وتم طرح أكثر من اسم للمفاضلة بينهم ولكن ميتشو لم يحسم موقفه بعد من الاسم بشكل نهائي حتى الآن.  

وتعود بعثة الزمالك من السنغال فجر الاثنين وتهبط في المغرب ترانزيت قبل العودة إلى القاهرة في الرابعة عصر غد الاثنين.

 ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في مباراة السوبر يوم الجمعة المقبل على ملعب برج العرب.

وتعرض الزمالك لهزيمة مفاجئة أمام بطل السنغال بهدفين مقابل هدف في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال أفريقيا ومن المقرر أن يقام لقاء العودة يوم 29 من الشهر الجاري. 

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