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درة عن الانتخابات التونسية: "ربنا يتممها على خير" (فيديو)

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 03:31 ص
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درة عن الانتخابات التونسية: ربنا يتممها على خير (فيديو)
درة
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هدى عبدالرازق
 
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عقبت الفنانة التونسية درة، على مشاركتها في الانتخابات الرئاسية التونسية، قائلة: "ربنا يتممها على خير، واللي فيه خير لتونس يحصل".

وأضافت "درة"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، أنها أدلت بصوتها في السفارة التونسية بمصر، مؤكدة أن عملية المشاركة في الانتخابات واجب على كل تونسي.

وأكدت أن الانتخابات ديمقراطية 100%، وميسرة، موضحة أنه رغم انشغالها في تصويرها مسلسلها الجديد، وتواجدها في العين السخنة إلا أنها حرصت على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، معقبة: "دي بلدي ولازم أشارك".

وأشارت إلى أن عدد المرشحين كبير، ولهذا لن يتضح الأمر الآن، متوقعة أن تتضح في جولة الإعادة الأمور أكثر من الآن.

هذا وقد انطلقت الانتخابات الرئاسية التونسية بمشاركة 24 مرشح، ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت أكثر من 7 مليون مواطن، حيث يبلغ عدد الناخبين داخل تونس نحو 6 مليون مواطن.

ويذكر أنه قد انسحب المرشحان سليم الرياحي رئيس حركة أمل تونس، والآخر محسن مرزوق رئيس حركة مشروع تونس، من خوض سباق الانتخابات الرئاسية.

وذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن عدد من أدلوا بصوتهم الانتخابي من التونسيين والذين لهم حق التصويت بلغوا نحو 3 مليون مواطن، أي نصف من لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية التونسية.
وقد توفت زوجة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي صباح اليوم.
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