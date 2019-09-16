درة عن الانتخابات التونسية: "ربنا يتممها على خير" (فيديو)
الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 03:31 ص
Advertisements
هدى عبدالرازق
Advertisements
Advertisements
عقبت الفنانة التونسية درة، على مشاركتها في الانتخابات الرئاسية التونسية، قائلة: "ربنا يتممها على خير، واللي فيه خير لتونس يحصل".
وأضافت "درة"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، أنها أدلت بصوتها في السفارة التونسية بمصر، مؤكدة أن عملية المشاركة في الانتخابات واجب على كل تونسي.
وأكدت أن الانتخابات ديمقراطية 100%، وميسرة، موضحة أنه رغم انشغالها في تصويرها مسلسلها الجديد، وتواجدها في العين السخنة إلا أنها حرصت على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، معقبة: "دي بلدي ولازم أشارك".
وأشارت إلى أن عدد المرشحين كبير، ولهذا لن يتضح الأمر الآن، متوقعة أن تتضح في جولة الإعادة الأمور أكثر من الآن.
هذا وقد انطلقت الانتخابات الرئاسية التونسية بمشاركة 24 مرشح، ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت أكثر من 7 مليون مواطن، حيث يبلغ عدد الناخبين داخل تونس نحو 6 مليون مواطن.
ويذكر أنه قد انسحب المرشحان سليم الرياحي رئيس حركة أمل تونس، والآخر محسن مرزوق رئيس حركة مشروع تونس، من خوض سباق الانتخابات الرئاسية.
وذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن عدد من أدلوا بصوتهم الانتخابي من التونسيين والذين لهم حق التصويت بلغوا نحو 3 مليون مواطن، أي نصف من لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية التونسية.
وقد توفت زوجة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي صباح اليوم.
وأضافت "درة"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، أنها أدلت بصوتها في السفارة التونسية بمصر، مؤكدة أن عملية المشاركة في الانتخابات واجب على كل تونسي.
وأكدت أن الانتخابات ديمقراطية 100%، وميسرة، موضحة أنه رغم انشغالها في تصويرها مسلسلها الجديد، وتواجدها في العين السخنة إلا أنها حرصت على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، معقبة: "دي بلدي ولازم أشارك".
وأشارت إلى أن عدد المرشحين كبير، ولهذا لن يتضح الأمر الآن، متوقعة أن تتضح في جولة الإعادة الأمور أكثر من الآن.
هذا وقد انطلقت الانتخابات الرئاسية التونسية بمشاركة 24 مرشح، ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت أكثر من 7 مليون مواطن، حيث يبلغ عدد الناخبين داخل تونس نحو 6 مليون مواطن.
ويذكر أنه قد انسحب المرشحان سليم الرياحي رئيس حركة أمل تونس، والآخر محسن مرزوق رئيس حركة مشروع تونس، من خوض سباق الانتخابات الرئاسية.
وذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن عدد من أدلوا بصوتهم الانتخابي من التونسيين والذين لهم حق التصويت بلغوا نحو 3 مليون مواطن، أي نصف من لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية التونسية.
وقد توفت زوجة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي صباح اليوم.
Advertisements
- أسقف دلجا بالمنيا يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
- النائب إيهاب الخولي يدلي بصوته الانتخابي بالعجوزة
- نائب الشرابية والزاوية الحمراء يدلى بصوته في انتخابات الرئاسة
- مؤسس النصب التذكاري لشهداء 25 يناير بالشرقية يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة
- نيافة الأنبا مقار أسقف الشرقية يدلي بصوته في الانتخابات (صور)
- النائب محمد خليفة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالغربية
- لليوم الثاني على التوالي.. فنانوا مصر في أحضان صناديق الاقتراع (صور)
- سفارة تونس لدي القاهرة تفتح أبوابها أمام الجالية للتصويت بانتخابات الرئاسة
- وفاة زوجة السبسي
- "تونس تنتخب".. كل ما تود معرفته عن انتخابات الرئاسة التونسية