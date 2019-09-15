لماذا تبني مصر القصور الرئاسية؟.. محمد الباز يُجيب (فيديو)

كشف الإعلامي محمد الباز، عن أسباب بناء القصور الرئاسية، وعن أهميتها التاريخية والأثرية، موضحًا أن الرئيس السيسي كان يتحدث عن محمد علي باشا عندما قال: "معقول ميكونش عندنا قصور إلا قصور محمد علي"، وليس عن المقاول التافه كما فهم البعض، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي أكد في مؤتمر الشباب أن هناك قصورًا رئاسية تبنى وأنه سيتم بناء قصور أخرى.





وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليو الأحد، أن هناك قطاعات كبيرة من الشعب المصري تعاني من الفراغ وتتحدث كثيرًا، في ظل أن الدولة تبني، مشيرًا إلى أن وزارة الآثار سجلت جميع القصور الرئاسية بجانب الاستراحات الرئاسية المنتشرة بأنحاء الجمهورية، موضحًا أن وزارة الآثار سجلت وجود 8 قصور رئاسية في مصر، وفي خلافهم استراحات في عدد من المناطق بالدولة طبقًا لتحركات الرئيس ومن ضمنهم استراحة المعمورة.





وأوضح الإعلامي، أن القصور الرئاسية والاستراحات لم تتواجد مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإنما كانت متواجدة منذ زمن طويل، لافتًا إلى أن الخديوي إسماعيل أنشأ قصر عابدين في سبعينات القرن الثامن عشر، وتكلف 565 ألف و750 جنيه، وهذا رقم خرافي في وقتها، بخلاف الأثاث الذي تكلم 2 مليون جنيه؛ ويشمل 500 غرفة، ومكتبة بها أكثر من 55 ألف كتاب.





ولفت إلى أن بناء القصور الرئاسية بدأ في عصر الخديوي إسماعيل، ولكن تم بناء قصر رأس التين في الإسكندرية في عهد محمد علي باشا، وتم افتتاحه 1948، وتم بناءه على الطراز الأوروبي، وأعيد بناءه في عصر الملك فؤاد، موضحًا أن رئيس الجمهورية لا يملك القصور الرئاسية، ولا يعيش بها؛ لأنها ليست منزله، ولكنه مثل الموظف الذ يذهب لمكان عمله ليباشره، لافتًا إلى أن القصر الرئاسي هو المكان الذي يباشر فيه الرئيس الحكم، ولكنه لديه منزل خاص.





وأشار إلى أن رؤوساء مصر ما عدا محمد مرسي، يقدرون قيمة الثروة المعمارية التي يجب أن تكون موجودة في مصر، مؤكدًا أن هذه القصور عبارة عن كنوز يمتلكها المصريين، موضحًا أن محمد مرسي لا يوجد في عقليته مساحة للرقي والجمال والحضارة والذوق، لافتًا إلى أنه أمر باستبدال السجاد الأثري من قصر عابدين بسجاد من "النساجون"، متابعا: محمد مرسي صمم على تناول وجبة سمك "مقلي" في قصر الاتحادية، وصمم على قلي السمك داخل القصر، لافتًا إلى أن القصر لا يوجد به مطبخ أو طباخين.



