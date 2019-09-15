ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أول تعليق من نوال الزغبي على الصلح مع إليسا

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 11:09 م
Advertisements
أول تعليق من نوال الزغبي على الصلح مع إليسا
Advertisements
طباعة
الفجر السعودي
 
Advertisements
كشفت المطربة نوال الزغبى عن أول تعليق لها بعد صلحها مع إليسا، وذلك أثناء مقابلتهما فى عزاء سيمون أسمر والذى أقيم منذ أيام قليلة.

وقالت نوال الزغبى خلال استضافتها فى "عرب وود": أن ما بينهما كان سوء تفاهم وليس خلافا، وهو ما انتهى بعد أن قابلتها في عزاء المخرج سيمون أسمر، وأنا أحبها وأحب صوتها.

وأضافت نوال الزغبى قائلة : قد تشهد الأيام القليلة المقبلة عودة متابعتها عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وأنها تحب هذا الأمر سواء إلغاء المتابعة أو استمرارها.

وكانت ظهرت إليسا في فيديو تؤكد فيه على أنها حينما رأت نوال الزغبي فى العزاء وجدت نفسها تسلم عليها بمحبة، لتؤكد أنه لا يوجد مشاكل شخصية بينهما، ليتعانق الثنائي بعد هذا اللقاء.

وكانت إليسا حذفت نوال الزغبي من موقع التدوين الاجتماعي تويتر بسبب المنافسة على لقب نجمة روتانا الأولى وحدوث تراشق لفظي بين جمهور إليسا ونوال الزغبي.

وصرحت نوال الزغبي في أكثر من حوار تلفزيوني، بأن ما فعلته إليسا لا يهمها لأنهما في الأساس ليس أصدقاء أو بينهما ود وهما مجرد زميلتان في نفس المجال.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
أستون فيلا
-
x
21:00
-
وست هام يونايتد
الدوري الإيطاليي
تورينو
-
x
20:45
-
ليتشي