فيديو.. ميلان يحقق فوز صعب على فيرونا

عاد فريق ايه سي ميلان بالنقاط الثلاث من ميدان فيرونا مساء الأحد في اللقاء الذي جمع الفريقين في ملعب الأخير ضمن منافسات الأسبوع الثالث من الدوري الإيطالي.





و حقق ميلان بذلك الفوز الثاني في الموسم الجديد من الكالتشيو ليرفع رصيده من النقاط إلى الرقم 6 محققا بعد فوز أول و خسارة في أول جولتين.





و استفاد ميلان من النقص العددي الذي صاحب أصحاب الأرض بعد طرد ماريوس ستيبينيسكي منذ الدقيقة 21 من زمن الشوط الأول.





و نجح كريستوف بياتيك في تسجيل هدف المباراة اليتيم من ركلة جزاء ترجمها بنجاح بحلول الدقيقة 68 قبل أن يُطرد زميله في الفريق دافيد كالابريا بورقة حمراء مباشرة في الوقت المبدد.



