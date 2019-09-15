ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

لاعب في الدوري الفلسطيني يدعم مؤمن زكريا بطريقته الخاصة

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 10:59 م
Advertisements
لاعب في الدوري الفلسطيني يدعم مؤمن زكريا بطريقته الخاصة
لاعب نادي شباب رفح
Advertisements
طباعة
محمد الصو
 
Advertisements
احتفل لاعب نادي شباب رفح الفلسطيني؛ بهدفه بالدوري على طريقة مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي؛ دعما له خلال المرحلة المقبلة.

وأثار احتفال اللاعب الفلسطيني؛ حالة من تشجيع رواد السوشيال ميديا؛ والإشادة باحتفاله؛ خاصة أن زكريا يعاني من إصابة بضمور العضلات.

وكان زكريا؛ كشف خلال الساعات الماضية إصابته بحالة نفسية صعبة ؛ بسبب ابتعاده عن الملاعب والإصابة التي تعرض لها؛ وأنه بصدد السفر إلى ألمانيا لتلقي العلاج؛ مشيرا إلى أنه قد يعتزل كرة القدم بشكل نهائي.

الجدير بالذكر أن العديد من جماهير النادي الأهلي تواجدوا اليوم أمام منزل  مؤمن زكريا صانع ألعاب الأحمر، بسبب معاناته من إصابة منعته عن الملاعب في الفترة الماضية.

وذهب بعض من جمهور الأهلي إلى منزل مؤمن زكريا وهتفوا له أمام بيته بعبارات تشجيعية مساندة له، ليلبي اللاعب النداء ويظهر وسط الجماهير.

ويعاني مؤمن زكريا من إصابة غامضة أبعدته عن أداء التدريبات وممارسة الكرة في الفترة الأخيرة
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري السعودي
الحزم
0
x
17:50
6
الإتفاق
الفيصلي
3
x
19:10
2
الفتح
الدوري الفرنسي
موناكو
2
x
21:00
0
مارسيليا
الدوري الإنجليزي الممتاز
واتفورد
2
x
17:30
2
آرسنال
بورنموث
3
x
15:00
1
إيفرتون
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
سيلتا فيجو
0
x
16:00
2
غرناطة
الدوري الإيطاليي
روما
4
x
18:00
2
ساسولو
هيلاس فيرونا
0
x
20:45
0
ميلان
الدوري الألماني
هوفنهايم
0
x
15:30
3
فرايبورج
بادربورن
1
x
18:00
5
شالكه 04
كأس الكونفدرالية الإفريقية
ماليندي اف سي - تنزانيا
1
x
15:15
4
المصري البورسعيدي - مصر