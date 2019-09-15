لاعب في الدوري الفلسطيني يدعم مؤمن زكريا بطريقته الخاصة

احتفل لاعب نادي شباب رفح الفلسطيني؛ بهدفه بالدوري على طريقة مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي؛ دعما له خلال المرحلة المقبلة.

وأثار احتفال اللاعب الفلسطيني؛ حالة من تشجيع رواد السوشيال ميديا؛ والإشادة باحتفاله؛ خاصة أن زكريا يعاني من إصابة بضمور العضلات.

وكان زكريا؛ كشف خلال الساعات الماضية إصابته بحالة نفسية صعبة ؛ بسبب ابتعاده عن الملاعب والإصابة التي تعرض لها؛ وأنه بصدد السفر إلى ألمانيا لتلقي العلاج؛ مشيرا إلى أنه قد يعتزل كرة القدم بشكل نهائي.

الجدير بالذكر أن العديد من جماهير النادي الأهلي تواجدوا اليوم أمام منزل مؤمن زكريا صانع ألعاب الأحمر، بسبب معاناته من إصابة منعته عن الملاعب في الفترة الماضية.





وذهب بعض من جمهور الأهلي إلى منزل مؤمن زكريا وهتفوا له أمام بيته بعبارات تشجيعية مساندة له، ليلبي اللاعب النداء ويظهر وسط الجماهير.



