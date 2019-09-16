مستشار سعودي: استهداف محطتي أرامكو بمثابة 11 سبتمبر للمملكة
الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 03:41 ص
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هدى عبدالرازق
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قال حسين شبكشي، مستشار اقتصادي سعودي، إن استهداف محطتي "أرامكو" في السعودية قضى على 50% من إنتاج النفط السعودي، والذي يمثل 5% من الإنتاج النفطي العالمي.
وأضاف "شبكشي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، أن هذا الاستهداف أضر الهند والصين، واصفا ما حدث من قبل إيران أو أذناب إيران في العراق أو اليمن بـ 11 سبتمبر السعودي، حيث أنهم أضروا بكل مواطن سعودي.
وأشار إلى أن إيران ضربت في العمق السعودي، وتحول الأمر إلى عداء شخصي بين إيران والسعودي، منوهاا بأن وزير الطاقة السعودي يبحث مع رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو آثار ما حدث، مضيفا أن السعودية تمر بمرحلة مفصلية، وسيظهر تأثيرها على العالم، وسيكون هناك تغيير في تخزين النفط حتى لا يتم تهديد السعودية.
ولفت إلى أن التقنية الموجودة تسمح برصد الطائرات المسيرة، وجاري رصد مصدرها، موضحا أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت أن العراق هى مصدر الطائرات المسيرة.
وعن استهداف محطتي "أرامكو" بالسعودية، أشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن هذا الاستهداف يؤثر على العالم وليس على المملكة العربية السعودية، مضيفا: "العالم كله مقلوب، والولايات المتحدة الأمريكية في فزع"، معربا عن ثقته في قدرة السعودية على تدارك الأمر.
وأضاف "شبكشي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، أن هذا الاستهداف أضر الهند والصين، واصفا ما حدث من قبل إيران أو أذناب إيران في العراق أو اليمن بـ 11 سبتمبر السعودي، حيث أنهم أضروا بكل مواطن سعودي.
وأشار إلى أن إيران ضربت في العمق السعودي، وتحول الأمر إلى عداء شخصي بين إيران والسعودي، منوهاا بأن وزير الطاقة السعودي يبحث مع رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو آثار ما حدث، مضيفا أن السعودية تمر بمرحلة مفصلية، وسيظهر تأثيرها على العالم، وسيكون هناك تغيير في تخزين النفط حتى لا يتم تهديد السعودية.
ولفت إلى أن التقنية الموجودة تسمح برصد الطائرات المسيرة، وجاري رصد مصدرها، موضحا أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت أن العراق هى مصدر الطائرات المسيرة.
وعن استهداف محطتي "أرامكو" بالسعودية، أشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن هذا الاستهداف يؤثر على العالم وليس على المملكة العربية السعودية، مضيفا: "العالم كله مقلوب، والولايات المتحدة الأمريكية في فزع"، معربا عن ثقته في قدرة السعودية على تدارك الأمر.
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