انخفاض الدولار في 9 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
تراجعت اسعار الدولار اليوم الآحد 15-9-2019 في 9 بنوك ، حيث تراوح سعره في بعض البنوك الكبرى العاملة في مصر ما بين 16.37 جنيهًا للشراء، 16.47 جنيهًا للبيع.
وفي مسح أجراه "موقع الفجر"، شمل عدد بنوك عاملًا بالسوق المصرية، سجل أقل سعر لصرف الدولار في البنوك التالية:
_ العربي الافريقي
_ بنك مصر
_ البنك الأهلي
_ بنك الإسكندرية
اسعار الدولا اليوم الاحد 15-9-2019
البنك
اسعار شراء الدولار
اسعار بيع الدولار
اسعار الدولار في البنك المركزي
16.37
16.47
اسعار الدولار في بنك مصر
16.37
16.47
اسعار الدولار في البنك الأهلي
16.37
16.47
اسعار الدولار في بنك القاهرة
16.37
16.47
اسعار الدولار في بنك الإسكندرية
16.46
16.47
اسعار الدولار في البنك التجاري الدولي
16.35
16.45
اسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي
16.42
16.52
اسعار الدولار في بنك عودة
16.37
16.47
توقعات متفائلة لسعر الدولار :
خسائر الدولار الفترة الماضية:
وبلغت خسائر الدولار على مدار تعاملات الاسبوعين الماضيين بالبنك المركزي 13 قرشًا، موصلًا تراجعاتة التى بدأت منذ عام 2019، بسب تحسن الأداء الاقتصادي للدولة.
وخسر الدولار نحو 6 قروش في الأسبوع الأول من سبمتبر، ثم عاد ليخسر 5 قروش في الاسبوع الثاني من نفس الشهر الذي انتهي تعاملات يوم الخميس الماضي؛ ليحقق مستويات 16.37 جنيه للشراء، ونحو 16.47 جنيه للبيع.
ارتفاع الأحتياطي النقدي في مصر
سجل الاحتياطى الأجنبى لمصر، ارتفاع إلى نحو 44.9 مليار دولار فى نهاية شهر يوليو 2019 مقارنة بنحو 44.35 مليار دولار، فى نهاية شهر يونيو 2019، بزيادة تقدر بنحو 560 ملايين دولار خلال شهر.
ويذكر أن سعر الدولار خسر منذ بداية تعاملات العام الجاري أمام الجنيه ا نحو 1.48 قرشًا ، هو ما يجعلنا نطرح تساؤلا حول أسباب ارتفع سعر الجنية المصري امام الدولار والتوقعات الفترة القادمة لسعر الدولار.
الدولار يتحرك حاليا وفقا لآليات العرض والطلب و التوقعات بعد قرار المركزي بتحري سعر الصرف في نوفمبر 2019، وهو ما جعلة يتأثر بتصريحات الفيدرالي الأمريكي، الذي من المتوقع أن يخفض معدل أسعار الفائدة بنسبة 75 نقطة أساس نهاية هذا العام، مما أدى لتراجع مؤشر الدولار الذي يقاس أداء العملة الأجنبية أمام سلة من العملات الاجنبية بنسبة 0.1%، وضعف الدولار أدى لارتفاع العديد من العملات.
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