المنحوس منحوس.. أرسنال أكثر فرق البريميرليج تفريط في الفوز وأوباميانج الحسنة الوحيدة

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فشل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال في الحفاظ على تقدمه بهدفين مقابل لا شيء خارج ملعبه وخرج متعادلًا مع فريق نادي واتفورد بهدفين لكل فريق وذلك لحساب مباريات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الأنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وفي التقرير التالي يسلط معكم الفجر الرياضي الضوء على الطرق التي حرم بها الأرسنال نفسه من تحقيق الفوز وعدد المرات التي لم ينجح فيها أن يحافظ على تقدمه.



البداية كانت مع شبكة أوبتا للإحصائيات والتي أكدت أن الجانرز إرتكبوا أربعة عشر خطًا لتحولوا إلى أهداف داخل شباك الحارس لينو وذلك منذ بداية الموسم الماضي أكثر من أي فريق آخر بالبريميرليج.



وكان هدف فريق نادي واتفورد الأول جاء عن طريق اللاعب توم كليفرلي والذي إستغل تمريرة خاطئة وقاتلة من سوكراتيس لزميلة جندوزي داخل منطقة الجزاء ما سمح لمهاجم واتفورد بالتصويب بقوة على يسار لينو.



ولم تقف شبكة أوبتا عند هذا الحد فحسب بل أشارت إلى أن الارسنال يعتبر أكثر فرق الدوري الانجليزي منحًا للخصوم ركلات جزاء ترجيحية منذ بداية الموسم الماضي متساويًا مع فريق برايتون بعشرة ركلات ترجيح.



وجاءت ركلات الجزاء الترجيحية التي منحها الجانرز للخصوم تفصيلًا بواقع سبعة في الموسم الماضي وثلاثة في الموسم الجاري على الرغم من أن البطولة لم يمضي منها سوى خمسة جولات فقط.



وتعتبر مباراة اليوم هي الأولى التي تنتهي بين الفريقين بالتعادل وذلك خلال الثلاثة عشر لقاء السابقة التي جمعتهما في عصر البريميرليج.



حيث نجح الجانرز في الفوز بخمسة مباريات من أصل ستة خاضها على ملعب الإمارات فيما حقق واتفورد فوز يتيم.



كما لم يسبق وأن سجل واتفورد أي هدف في شباك أرسنال خلال المباريات الثلاثة الأخيرة كما أنه كان الفريق الوحيد الذي لم ينجح في هز شباك الفريق اللندني خلال الموسم الماضي.



ونجح واتفورد في الهروب من رقمه القياسي السلبي بخسارة خمسة مباريات متتالية على ملعبه في الدوري بعد أن جمع النقطة الثانية له في المباراة الخامسة وهي الأنطلاقة الأسوأ له منذ موسم 2006 – 2007.



أوباميانج ثاني أكثر لاعب مساهمة في الأهداف بعد محمد صلاح



وفي سياق آخر نجح الدولي الجابوني بيير إيميريك أوباميانج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال في تسجيل هدفين بشباك فريق نادي واتفورد في اللقاء الذي جمع الفريقان اليوم الاحد لحساب مباريات الجولة الخامسة من البريميرليج.



وأشارت شبكة أوبتا للإحصائيات عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر أن أوباميانج وصل إلى المساهمة في الهدف رقم 46 منذ إنضمامه إلى الفريق الللندني خلال فترة الإنتقالات الشتوية للعام الماضي 2018.



ويأتي أوباميانج في المركز الثاني من حيث المساهمة في الأهداف خلال الفترة ما بين يناير 2018 وحتى الجولة الخامسة من الدوري الأنجليزي وذلك خلف الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول والذي ساهم في 52 منذ قدومه من فريق نادي روما الإيطالي.



وعادة ما يتألق أوباميانج في مباريات فريق نادي واتفورد حيث أنه خاض أمامهم أربعة مباريات وساهم في خمسة أهداف بعد تسجيله لأربعة وصناعته لهدف.



وفي السياق ذاته ذكرت شبكة سكواكا أن الجابوني يأتي في المركز الثاني أيضًا من حيث تسجيل الأهداف في الدوري الانجليزي منذ إنضمامه لصفوف الفريق في يناير الماضي برصيد سبعة وثلاثين هدف.



ويتقدم عن أوبا الدولي المصري محمد صلاح الذي سجل تسعة وثلاثين هدفًا فيما يأتي الأرجنتيني كون أجويرو في المركز الثالث برصيد إثنين وثلاثين هدفًا.

