عمرو أديب: "محمد علي حرامي.. ومركوب من الإخوان"





في حين أكد مقاول مصري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامجه "الحكاية" والمذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" ، أن ما يردده محمد علي المقاول الهرب مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وأنه يردد مجموعة من الأكاذيب التى لا يمكن تصديقها، مؤكدًا أن الشعب المصري يقف خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة في بناء الدولة.





ويتناول عمرو أديب خلال برنامجه عدد من الموضوعات التي تتنوع ما بين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمنوعات، كما يقدم كل يشغل الرأي العام المصري في برنامج يشاهده عدد كبير من المواطنين سواء في مصر أو العالم العربي عبر فضائية "إم بي سي مصر".

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه غير مهتم بما يصرح به المقاول الهارب محمد علي، ولكنه مهتم بمكبرات الصوت التي تذيع ما يردده مثل قنوات الإخوان، أو تعيد نشر ما يقوله، معقبا: "محمد علي تاهت منه خلاص وبقا ممل".وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن هناك عدد من الشخصيات المعروفة تردد ما ينشره المقاول الهارب محمد علي، منهم عمرو دراج، وأسامة جاويش، هيثم أبوخليل، طارق الزمر، طارق نور، وحمزة زوبع، محمد محسوب، ونادية أبو المجد، معقبا: "من إمتى عمرو دراج ماشي وراء الحرامي، تخيلوا طارق الزمر شايف محمد علي رمز".وتسائل "أديب"، "هى الناس دي شغالة فالموضوع ليه.. أنتم فشلة للدرجادي، والموضوع بقا شكله بايخ، وبيدوروا على أي حاجة عشان يوقعونا"، معربا عن رفضه وصف محمد علي بـ ممثل هابط، معقبا: "الممثل الهابط ده حد محترم، ده حرامي"، مضيفا: "محمد علي مركوب من الإخوان، وبيستخدموه، وهيخدوا مصلحتهم منه، وهيعملوا واحد غيره".هذا وقد نفى الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، والذي عقد أمس في مركز المنارة بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة، كل ما يثار على قنوت الإخوان من شائعات وأكاذيب، قائلا: "والله هذا كذب وافتراء"، مشددا على ضرورة زيادة الوعي لدى المواطنين بخطورة المرحلة التي تمر بها مصر.