ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تعرف على النسبة العامة للمشاركة في الرئاسية داخل تونس وخارجها

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 10:32 م
Advertisements
تعرف على النسبة العامة للمشاركة في الرئاسية داخل تونس وخارجها
Advertisements
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
Advertisements
 بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها 45.02 داخل تراب الجمهورية، وفق ما أعلنته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في ندوة صحفية مساء اليوم الأحد، بمقر المركز الإعلامي للهيئة بقصر المؤتمرات بالعاصمة.
وأفاد رئيس الهيئة نبيل بفون، بأن عدد الأصوات بلغ 3 ملايين و10 آلاف و908 أصوات، ملاحظا أن نسبة المشاركة تقدمت بشكل ايجابي في الساعات الأخيرة من يوم الاقتراع، وتعتبر "مقبولة" مقارنة بما كانت عليه عند الساعة الثالثة من ظهر اليوم.
وأضاف أن نسبة التصويت في الخارج بلغت 19.7 بالمائة، مشيرا إلى أن هناك بعض المكاتب لم تغلق أبوابها بعد في كل من أمريكا وكندا.
كما صرح بأن الهيئة بصدد تجميع النتائج في مراكز التجميع البالغ عددها 27 في الداخل و6 حول العالم، على أن ينطلق بعدها تواتر النتائج تباعا، ملاحظا أن عملية التجميع تكون يدويا وفق القانون، وآليا في نفس الوقت.
وشدد بفون، على أن الجهة الوحيدة المخول لها الإعلان عن النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها هي الهيئة العليا المستقلة الانتخابات.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
أستون فيلا
-
x
21:00
-
وست هام يونايتد
الدوري الإيطاليي
تورينو
-
x
20:45
-
ليتشي
الدوري الإيطالي
تورينو
-
x
20:45
-
ليتشي