الداخلية تنفي خضوع حافظ قائد السّبسي، "لإجراء حدودي" فور حلوله بتونس للمشاركة في مراسم دفن والدته

نفت وزارة الداخلية ما تمّ تداولهُ بخصوص خضوع حافظ قائد السّبسي، اليوم الأحد، "لإجراء حدودي وتهديد بعض الأطراف بإيقافه"، فور حلُوله بتونس للمشاركة في مراسم دفن والدته المرحومة، شاذلية فرحات قائد السّبسي، أرملة الرّئيس الرّاحل، محمّد الباجي قائد السّبسي.

وأضافت الوزارة في بيان توضيحي أن "المعني لا يخضع لأيّ إجراء حدُودي كان"، متوجّهة لكافة أفراد عائلة الرّئيس الرّاحل بأحرّ التعازي في وفاة المغفُور لها ومتمنية أن يتقبّلها الله برحمته وأن يرزُق أهلها وذويها جميل الصّبر والسّلوان.

وكانت رئاسة الجمهورية ، نعت المغفور لها، شاذلية فرحات قايد السبسي التي وافتها المنية صباح يوم الأحد 15 سبتمبر 2019 .