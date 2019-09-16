خبير دولي يفجر مفاجأة عن سد النهضة وعلاقة إسرائيل به (فيديو)

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قال الدكتور أحمد الشناوي، خبير المواد المائية الدولي، إن قبيلة الفلاشة بإثيوبيا لديها مهاجريين صهيونيين في إسرائيل، وهذه القبيلة كانت تحكم أديس أبابا قبل رئيس الوزراء الحالي أبى أحمد، وهذه القبلية لديها أهداف مدمرة لمصر والسودان، وقامت بإغراء السودان بالكهرباء للتضامن معها في بناء سد النهضة، مؤكدًا أن السد سيؤثر على مصر بشكل كبير جدًا.



وتابع خبير المواد المائية الدولي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن هناك ضرورة للتمسك بمصلحة مصر الفنية في هذا السد، خاصة أن هذا السد من الناحية الفنية، مهدد بالانهيار، لأنه مبني على فالق أرضي.



ولفت خبير المواد المائية الدولي، إلى أنه خبير دولي في بناء السدود، وعند تصميم السدود على الفوالق الغير نشطة لا تكون سدود تخزين، أما إذا كانت على فوالق نشطة فلا يتم إنشاء السود أو أي مباني مرتفعة"



وأشار خبير المواد المائية الدولي، إلى أن نهر النيل الأزرق فالق نشط ومليء بالزلازل والبراكين، لافتَا إلى أن نفس الشركة التي تقوم بإنشاء سد النهضة، قامت بإنشاء سد في كينا، وبعد بناء هذا السد بـ15 يومًا إنهار السد، لأنه بني على فالق أرضي.



وأضاف خبير المواد المائية الدولي، أن لديه صور تثبت أن سهد النهضة إنهار في 9 أغسطس عام 2018، وادى لغرق بعض الأماكن في السودان، متابعًا: "سد النهضة لو تم بنائه لنهايته، هيقع هيقع، وهيشل السد العالي ويغرق مصر بالكامل، أنا مش بخوف حد، أنا راجل فني، وعندي جميع الدلائل".



وأوضح خبير المواد المائية الدولي، أن فكرة إنشاء سد النهضة جاءت مع بناء السد العالي، وعندما هدد السياسي الاسرائيلي ليبرمان في وقت سابق، بضرب السد العالي بقنابل نووية، علم بأن السد لن يتأثر لأنه ركامي، بمعني أن القنابل النووية لن تتأثر به، معقبًا: "سد النهضة تخطيط اسرائيلي لإزالة مصر من على الخريطة بدون ضرب قنبلة واحدة"

