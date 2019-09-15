لجنة الاستئناف التابعة للكاف تؤكد فوز الترجي الرياضي بكاس رابطة الابطال الافريقية

اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" عن تتويج الترجي الرياضي التونسي رسميا بلقب كاس رابطة الابطال الافريقية لكرة القدم لسنة 2019 وذلك على ضوء قرار لجنة الإستئناف التابعة للاتحاد الافريقي اليوم الاحد برفض طعن الوداد الرياضي المغربي واعتباره منسحبا في لقاء اياب الدور النهائي.

وياتي قرار لجنة الاستئناف ليؤكد قرار لجنة الإنضباط صلب الإتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) التي اكدت في بداية شهر اوت الماضي انسحاب فريق الوداد وخسارته بالغياب.

ويشار الى ان الوداد كان رفض استكمال لقاء الإياب أمام الترجي في نهائي رابطة أبطال أفريقيا يوم 31 ماي بملعب رادس بعد إلغاء هدف له ومطالبة لاعبيه الحكم الغامبي باكاري غاساما باللجوء الى تقنية الفيديو التي ثبت انها لا تعمل. وكانت النتيجة لفائدة الترجي الرياضي 1-0.

ويذكر ان مباراة الذهاب في المغرب انتهت بنتيجة التعادل 1/1.

وبهذا القرار سيشارك الترجي الرياضي في مونديال الاندية (قطر 2019) الذي ستسحب قرعته غدا الاثنين بمقر الفيفا في زوريخ.