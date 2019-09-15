وفق هيئة الانتخابات: الخروقات المسجلة خلال يومي الاقترا

أفاد عضو الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات سفيان العبيدي أنّ الخروقات التي تمّ تسجيلها اليوم الأحد خلال الإقتراع للانتخابات الرئاسيّة ويوم أمس السبت خلال الصمت الانتخابي هي خروقات عاديّة ولا ترتقي إلى مستوى جرائم إنتخابيّة، مشيرا إلى أنّها لا تؤثّر على إرادة الناخب من قبيل توزيع المناشير أو القيام بالدعاية الانتخابية لبعض المترشحين.

وبيّن العبيدي في تصريح وكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأحد أنّه تمّ التنبيه على بعض القائمين بهذه الخروقات وتحرير محاضر في الغرض، موضّحا انّه تمّ إحالة بعض هذه المحاضر إلى النيابة العمومية.

ولفت إلى أنّ كلّ ما تمّ تسجيله من خروقات سيتمّ إدراجها خلال البتّ في النتائج الأولية وسيتمّ تكييفها .

وكانت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسناء بن سليمان، قد رجّحت أن تكون نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها بعد غلق مكاتب الاقتراع على الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد، في حدود 45 بالمائة، في انتظار الإعلان رسميا عن هذه النسبة خلال ندوة صحفية.

وأكّدت ان الظروف التي جرت فيها الانتخابات كانت عادية عموما، معتبرة أنه من الطبيعي حدوث أمور غير متوقعة سعت هيئة الانتخابات بمختلف فروعها إلى تلافيها أو تدارك ما أمكن منها.



