تفاصيل قرار وقف استيراد الأرز بعد ارتفاع الاحتياطي الاستراتيجي (فيديو)

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علق مجدي الوليلي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، على قرار وقف استيراد الأرز بعد ارتفاع الاحتياطي الاستراتيجي، قائلًا إن القرار خاص بالحكومة وهيئة السلع التموينية.



وأضاف "الوليلي"، خلال حواره مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الأحد، أنه ليس حظر للأرز بشكل عام، متابعًا: "لو حد مثلا بيستورد أرز بسمتي هيستورده عادي"، موضحًا أن الدولة اتخذت هذا القرار نتيجة لوفرة الأرز والكميات التي إغراق السوق بها من الأرز.



وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أنه تم اتخاذ قرارات في مجلس النواب بتقليص مساحات الأراضي من الزراعات شارهة المياه وعلى رأسها الأرز، في عام 2018، لافتًا إلى أن هذه المساحات التي تم تقليلها تؤدي إلى تقليل كمية الأرز في مصر.



وأشار "الوليلي"، إلى أن لقاءاتهم الدائمة مع وزير التموين أسفرت على أن مصر ستحتاج من 500 لـ600 ألف طن أرز، وتم التنسيق بينهم على أن يتم توفير هذه الكمية لسد الفجوة، موضحًا أنهم استوردوا من الصين والهند وفيتنام 900 ألف طن أرز بدلًا من 500، لافتًا إلى أنه كان هناك عشوائية في الاستيراد، حيث تم شراء أرز أكثر من احتياجات السوق، وبالتالي أصبح هناك فائض من الأرز، وأصبح هناك وفرة من المياه نتيجة الأمطار الشديدة العام الماضي.



وأضاف عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أن وزارة الري مع وزارة الزراعة استطاعوا زيادة معدلات الرقع الزراعية بسبب وفرة المياه، لافتًا إلى أن كمية الزراعة والإنتاج من الأرز عالية جدًا هذا العام.



وطالب "الوليلي"، بإنشاء مجلس أعلى للأرز، مثل بعض الدول، لافتًا إلى أن اقتصاد الدول يقوم على المحاصيل الزراعية، مشيرًا إلى أن الأرز دولة؛ حيث أنه محصول زراعي وصناعي وتجاري واقتصادي ويبنى عليه دولة، لافتًا إلى أن الصين تزرع الأرز في البحر على مياه مالحة.



وذكر عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أن الأرز يزرع في الدلتا، وأن زراعة الأرز إجبارية في هذه المناطق، لافتًا إلى أن أسعار الأرز انخفضت وتدنت.

