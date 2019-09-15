وزير النقل والمواصلات ومحافظ الغربية يفتتحان برج مراقبة القطارات بكفر الزيات (صور)

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افتتح الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، واللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية مبنى برج الاشارات لمراقبة القطارات بمركز كفر الزيات المميكن والذى صمم على احدث نظم الاشارات لضمان السلامة التامة اثناء حركة القطارات.



وعقب الافتتاح تفقدا الوزير والمحافظ أقسام المبنى الفني لبرج الاشارات واستمعا الى شرح مفصل من داخل غرفة التشغيل عن طرق التحكم في مسارات القطارات.



حيث وجه وزير النقل القائمين على المكان بالحفاظ الدائم على حالة المبنى وعلى مستوى حالة النظافة به واجراء الصيانة بصفة دورية في مواعيدها لضمان استغلاله اكبر فترة ممكنة. مشددًا على مسئولي السكة الحديد بالغربية بالتنسيق الدائم مع المحافظة لمنع أي تعديات على الأراضي الخاصة بهيئة سكك حديد مصر.



وعلى الجانب الاخر اكد محافظ الغربية أنه تم الانتهاء التام من ازالة كافة المعوقات امام تطوير المزلقانات بنطاق المحافظة للبدء في تحويلها الى مزلقانات الكترونية لضمان سلامة المواطنين وعدم وقوع أي حوادث. مشيرا الى التعاون الدائم مع وزارة النقل على انهاء المشروعات المتوقفة منذ سنوات عديدة مما يعمل على تحسين خدمات النقل والمواصلات بالمحافظة.



جاء ذلك عقب زيارة وزير النقل والمواصلات، الى محافظة البحيرة، حيث قام بتفقد أعمال تطوير محطة سكة حديد دمنهور، وذلك بمرافقة المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومسئولي الهيئة والشركة المنفذة لأعمال تطوير محطة دمنهور.



كما قام وزير النقل والمواصلات بتفقد الأعمال الجارية والوقوف على ما تم من أعمال وإنشاءات بمحطة سكة حديد دمنهور والتي بدأت منذ عام 2015 والمتضمنة مبنى محطة على الطالع وعدد 2 مبنى على النازل وتطويل وتطوير الأرصفة وإنشاء عدد 11 مظلة وكوبرى للربط بين المبنيين وعدد 3 مشايات لدخول الجمهور ومواسير للصرف المغطى لتقليل نسبة المياة الجوفية وإنشاء خزانات للحريق 350 متر مكعب ومحطة كهرباء وتطوير أرصفة البضائع، حيث تم الانتهاء من نسبة 78% من حجم الأعمال ومتبقي استكمال أعمال البلاط والمبنيين الطالع، وقرر "الوزير" اعتماد مبلغ 10 مليون جنية لدفع العمل بالمحطة وسرعة نهو الأعمال وفق البرنامج الزمني المحدد.



ووجه وزير النقل والمواصلات خلال جولته بسرعة الانتهاء من الأرصفة خلال أسبوع واحد وذلك بعد اعتماد عينة البلاط المختبرة التي تحقق المواصفات بالتنسيق مع القوات المسلحة، ونهو الكوبرى المعدني الجديد المزود بمصاعد كهربائية لذوى الاحتياجات الخاصة وسرعة نهو أعمال الأرصفة لراحة جمهور الركاب ومراعاة المواصفات الفنية في أعمال الأرصفة.



كما وجه "الوزير" بحل مشكلة الصرف المغطى وعقد اجتماع تنسيقي بحضور استشاري متخصص في أعمال الصرف الصحي وجميع الجهات المعنية لوضع حلول جذرية لإنهاء مشكلة ارتفاع المياه الجوفية بالمحطة والوصول إلى منسوب مناسب للحفاظ على الأعمال الإنشائية الجارية والبدء في ترميم الحائط الساند، وكذا البدء في تنفيذ أعمال الكوبري الخرساني الرابط بين حي شبرا وحى أبو الريش مارًا بالسكة الحديد ورفع كفاءة الكوبري العلوي ووضع خطة زمنية للانتهاء من الأعمال بأقصى سرعة.



ثم استقل وزير النقل والمواصلات ومحافظ البحيرة القطار المتجهة من مدينة دمنهور إلى مركز ومدينة أبو حمص لتفقد أعمال تطوير مزلقان ومحطة أبو حمص الذي يربط شطري المدينة، حيث تجرى أعمال تطوير المزلقان وعمل برج إشارات خط القاهرة - إسكندرية ويتم رفع كفاءة السكة الحديد، كما تفقدوا مبنى برج الإشارات الجديد للتحكم في حركة القطارات، ووجه "الوزير" بعمل الصيانة اللازمة للمظلات والأعمدة الكهربائية على المحطة وإقامة سور موازى لرصيف المحطة للفصل بين حدود المحطة والتجمعات السكانية.