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المنوفية اليوم.. "تطوير منظومة ميكنة الخدمات.. استعدادات مبكرة لاستقبال فصل الشتاء"

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 09:39 م
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المنوفية اليوم.. تطوير منظومة ميكنة الخدمات.. استعدادات مبكرة لاستقبال فصل الشتاء
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أحمد الباهي
 
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شهدت محافظة المنوفية، اليوم الأحد، على مدار 24 ساعة عدد من الموضوعات الهامة التي تهم المواطن بالمنوفية، فضلًا عن تقديم "الفجر" عدد من الخدمات للمواطنين في نطاق المحافظة، ويأتي ذلك في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها ومتابعيها.. وأليكم أهم الأخبار بالتفصيل:


اجتمع اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، اليوم للمناقشة تطوير منظومة ميكنة الخدمات وإتاحتها من خلال المراكز التكنولوجية وبوابات المعلومات على الإنترنت، وحضر الاجتماع كلًا من السكرتير العام ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديري المراكز التكنولوجية على مستوي المحافظة بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

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كما سادت حالة من السعادة داخل أروقة كلية الطب بجامعة المنوففية عقب حصول الطبيبة نجوى محمود حبيب، على درجة الدكتوراه في الطب الشرعي والسموم من قسم الطب الشرعي والسموم بكلية طب المنوفية، عن بحثها الذي جاء بعنوان "دراسة مستقبلية لأنماط الإصابات المدعاة الناتجة عن العنف وعلاقتها باستخدام مواد الاعتماد".

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هذا وتابع محافظ المنوفية اجتماعًا هامًا آخر لمناقشة استعدادت المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية خلال فصل الشتاء بقاعة الاجتماعات بالديوان العام، وقد شاركه الحضور كلًا من السكرتير العام للمحافظة، ومدير الحماية المدنية، ووكيل إدارة المرر، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ومديري مديريات الصحة والتموين والطرق والتضامن والري والإسعاف والكهرباء وشركة غاز مصر ورئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحي والاتحاد العام للجمعيات الأهلية ومديري إدارات الأزمات والتفتيش والمتابعة بالمحافظة.


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أما وحدة ضمان الجودة بكلية التربية النوعية جامعة المنوفية، فقد عقدت ورشة عمل حول كيفية إعداد توصيف برامج ومقررات مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا وخرائط المنهج وتحديث ومراجعة استراتيجية التعليم والتعلم بجميع أقسام الكلية، بحضور الدكتورة حنان يشار عميد الكلية، والدكتور محمد زيدان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة هيام مصطفى ورؤساء لأقسام وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.



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