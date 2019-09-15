دمنهور يتعاقد مع ظهير أيسر الأوليمبي لموسمين

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واصل الفريق الكروي بنادي ألعاب دمنهور، تدعيم خطوطه، استعداداً لدوري القسم الثاني، بالتعاقد مع لإسلام رمضان ظهير أيسر الأوليمبي وحرس الحدود السابق.



وقام اللاعب بالتوقيع للفريق البحراوي لمدة موسم في حضور إيهاب عبدالله رئيس نادي دمنهور وحكيم شحاتة نائب الرئيس .



وكان مسئولو دمنهور قد تعاقدوا مع ١٣ صفقة جديدة وهم خميس حسني لاعب وسط الرجاء، وعصام عادل صانع ألعاب أف سي مصر، ومحمود فتحي لاعب وسط الأوليمبي، وأحمد العوضي مهاجم مالية كفر الزيات، وعمرو الصعيدي حارس سيدي سالم، ومحمود البركي لاعب وسط غزل المحلة، ومحمد عبد الرحيم مهاجم غزل كفر الداور، و السيد سويلم مدافع منتخب السويس، وعلي العربي ظهير أيمن الرجاء ، وعمرو صبحي حارس مرمي السكة الحديد، وأحمد جمال مدافع المصري البورسعيدي،وأحمد عبد القادر (العش) مدافع سموحة بجانب التجديد للثنائي رضوان يوسف، والسيد عبد العال.

ومن جانبه يبحث أحمد ساري، وبالتنسيق مع مجلس إدارة نادي دمنهور تدعيم الفريق الأول بموارد مالية ، وذلك لظهور بالشكل الأمثل ليكون جاهزا لخوض منافسات دوري القسم الثاني بالموسم الكروي الجديد.



ويبحث ساري ومعه الجهاز المعاون عن تحقيق مزيد من الإنسجام بين اللاعبين القدامى والجديد عن طريق المباريات الودية، حيث تغلب دمنهور مؤخراً على حساب غزل شبين 6-3.



وفي ذات السياق يمر نادي دمنهور بأزمات مالية، تسببت في عدم حصول اللاعبين على مستحقاتهم المالية.