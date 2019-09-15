98 مليونا و400 ألف جنيه حصيلة الفيل الأزرق 2

حصد فيلم "الفيل الأزرق 2" إيرادات بلغت 98 مليون و400 ألف جنيه، وذلك بعد الوصول إلى 100 مليون جنيه؛ ليصبح اول فيلم مصرى يحقق أعلى إيرادات في السينما.

ويحتل فيلم الفيل الأزرق 2، المركز الأول متفوقا على ولاد رزق الذي يلاحقه إذ حقق إيرادات بلغت 92 مليون.

فيلم "الفيل الأزرق 2" يضم كلا من كريم عبد العزيز ونيللي كريم وشيرين رضا، وهند صبري وإياد نصار وهو من تاليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

وتدور أحداث الفيل الأزرق 2 بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقى هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق فى محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التى تواجهه.

وكان فجر النجم كريم عبد العزيز، مفاجأة للجمهور أنه يستعد لتحضير الجزء الثالث من فيلم "الفيل الازرق"، وذلك بعد استضافته في برنامج "سهرانين".





وكان طلب منه النجم أمير كرارة، الظهور ضمن فريق عمل الجزء الثالث من الفيلم، وذلك خلال استضافة البرنامج.





الفيل الأزرق 2

استمر فيلم "الفيل الأزرق2"، في حصد الإيرادات الخيالية، وكان له نصيب الأسد منها خاصة في موسم العيد الماضي، وحقق الفيلم في شباك التذاكر أمس الخميس 484 ألفا و668 جنيها، لتصل إجمالى إيراداته 94 مليونا و986 ألفا، ليواصل تحقيق أعلى إيرادات فى تاريخ السينما المصرية، إذ اقترب من تحقيق 100 مليون جنيه، ومن المتوقع أن يستمر عرض الفيلم لمدة شهرين آخرين خلال الفترة المقبلة.





يذكر أن فيلم "الفيل الأزرق 2" قد تم عرضه يوم 25 من شهر يوليو الماضي، أى قبل حلول عيد الأضحى المبارك بأسبوعين واستمر في المنافسة مع أفلام الموسم وحقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية.





أبطال الفيل الأزرق 2 والمشاركون الجدد

ويضم الفيلم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفي مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللي كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز"، وإشراف عام أحمد بدوى.





أحداث "الفيل الأزرق 2"

أحداث "الفيل الأزرق 2" تبدأ بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقى هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق فى محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التى تواجهه.









5 أفلام تتنافس في شباك التذاكر بقوة

يتنافس 5 أفلام في شباك التذاكر بقوة على تحقيق لقب الأعلى إيرادات وهي "ولاد رزق 2"، و"خيال مآته" و"الفيل الأزرق 2" و"الكنز 2" و"أنت حبيبي وبس" إلى جانب فيلميّ "كازابلانكا" و"الممر" المستمرين في العرض منذ عيد الفطر الماضي، بلغ إجمالي ايرادات الأفلام السبعة هذا الأسبوع 14،363،691 جنيه منذ الأربعاء 28 أغسطس حتى أمس الثلاثاء 3 سبتمبر الجاري.





ويتصدرها "الفيل الأزرق 2" والذي عرض لمدة 6 أسابيع، إجمالي الأسبوع السادس: 4،168،908 جنيه، إجمالي الإيرادات: 94،126،367 جنيه، الفيلم من بطولة كريم عبد العزيز، نيللي كريم، هند صبري، إياد نصار، خالد الصاوي، ‏شيرين رضا، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد‎.





ويعد الجزء الثاني من "الفيل الأزرق" هو رابع تعاون يجمع بين المخرج مروان حامد والكاتب أحمد مراد بعد ‏‏"الفيل ‏اﻷزرق" ‏و"اﻷصليين" و"تراب الماس‎".‎



