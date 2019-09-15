اتهامات بالشذوذ ومطالبات للجهات بالتدخل.. من هو "كيكة" المدون المثير للجدل؟

أثار الجدل، بإطلالته، يتشبه بالنساء ويتحدث بطريقتهم، ويتراقص أحيانًا، ويدعو متابعيه بمناداته بصيغة المؤنث، وصفه البعض بأنه مستفز.. وبجولة سريعة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، نجد أغلب التعليقات تنتقد ظهوره، وطريقته في الحديث والتواصل مع متابعيه، ولكنه مستمر ولا يبالي.

أثار الجدل، بإطلالته، يتشبه بالنساء ويتحدث بطريقتهم، ويتراقص أحيانًا، ويدعو متابعيه بمناداته بصيغة المؤنث، وصفه البعض بأنه مستفز.. وبجولة سريعة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، نجد أغلب التعليقات تنتقد ظهوره، وطريقته في الحديث والتواصل مع متابعيه، ولكنه مستمر ولا يبالي.

بدر خلف، إعلامي إماراتي بدأ مشواره بالعمل كمذيع في قناة دبي، إلى أن ترك القناة واتجه للتدوين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، فيسبوك وتويتر، واهتم بالظهور على البرنامج الأكثر شهرة في الخليج "سناب شات"، بث خلالها فيديوهات قصيرة حث فيها الفتيات على الإهتمام بالبشرة واستخدام مستحضرات التجميل والعناية بالجسم والشعر.

من هو المدون الإماراتي "بدر خلف" أو الشهير بـ "كيكة"؟

رغم إنطلاقته عبر شاشة تلفزيون شهيرة في دبي وإذاعة الراديو الأكثر شهرة هناك، إلا إنه لم يحقق انتشار واسع وقتها، إلا أنه مع أول ظهور له على السوشيال ميديا، أحدث ضجة كبيرة بعد التحولات الملحوظة في مظهره وشخصيته، وإهتماماته الإنثوية بشكل زائد، وظهوره المثير للجدل في عدة فيديوهات بالبورنس "روب الاستحمام" واستخدامه لأدوات التجميل ومكياج "البنات".

رغم إنطلاقته عبر شاشة تلفزيون شهيرة في دبي وإذاعة الراديو الأكثر شهرة هناك، إلا إنه لم يحقق انتشار واسع وقتها، إلا أنه مع أول ظهور له على السوشيال ميديا، أحدث ضجة كبيرة بعد التحولات الملحوظة في مظهره وشخصيته، وإهتماماته الإنثوية بشكل زائد، وظهوره المثير للجدل في عدة فيديوهات بالبورنس "روب الاستحمام" واستخدامه لأدوات التجميل ومكياج "البنات".

بعد دراسته للإعلام، اتجه لتقديم برنامج عن موضة الرجال على موقع الفيديوهات "يوتيوب" منذ عامين، ثم اهتم بعد ذلك بتقديم كل ما يتعلق بالمرأة، عقب دراسته أساسيات تصميم الأزياء في إيطاليا.

بعد دراسته للإعلام، اتجه لتقديم برنامج عن موضة الرجال على موقع الفيديوهات "يوتيوب" منذ عامين، ثم اهتم بعد ذلك بتقديم كل ما يتعلق بالمرأة، عقب دراسته أساسيات تصميم الأزياء في إيطاليا.

حالة من الصدمة تبعتها العديد من التعليقات الساخرة انطلقت على حسابه على الفيسبوك بعد أن كتب المدون "كيكة" تعليقاً صادماً، بعد أن أعلن عن غيابه بسبب "فترة الحمل" والبدء في تعلم المكياج، وهو ما اثار حالة من الجدل الكبيرة..

حالة من الصدمة تبعتها العديد من التعليقات الساخرة انطلقت على حسابه على الفيسبوك بعد أن كتب المدون "كيكة" تعليقاً صادماً، بعد أن أعلن عن غيابه بسبب "فترة الحمل" والبدء في تعلم المكياج، وهو ما اثار حالة من الجدل الكبيرة..

تحمل هذه الصورة بعض التعليقات التي جاءت رداً عليه، ما بين الهجوم والسخرية انتقاداً لما أعلنه وطريقة كلامه، واصفين الأمر بـ"المستفز"

أحد المتابعين اتهمه بالجنون، وأخر فسر كلام المدون المثير للجدل على أنه رغبة منه في الشهرة وتحقيق انتشار أوسع بأي ثمن ولو على حساب سمعته!



اتهامات بالشذوذ الجنسي.. وتهديدات بالقتل

وفقاً لأحد المواقع الإماراتية المهتمة بالمجتمع والموضة والأزياء فإن بدر خلف تعرض لتهديدات عديدة بسبب طبيعة المحتوى الذي يقدمه، والذي يخالف عادات وتقاليد المجتمع الشرقي، وحسب الموقع فإن بعض التهديدات وصلت "للقتل".





لم يقف الأمر عند هذا الحد، فالاتهامات اللذاعة التي وُجهت له على السوشيال ميديا، جاء بعضها مفسراً الفيديوهات المعروضة على حسابه بأنها "ميول جنسية شاذة" فطبيعة الرجل تميل أكثر للإهتمامات الذكورية، ومؤكدين أنه من غير الطبيعي تقبل رجل يهتم بإرتداء الأزياء النسائية و ماسكات الوجه ولون الأظافر وصبغة الشعر وتعلم طرق وضع المكياج، وتجربة هذا الأمر على وجهه!



