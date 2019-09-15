أبرز أخبار قنا اليوم: استعدادات لاستقبال العام الدراسي.. ووفد وزارة الإسكان يتابع مشروعات الصرف



وقال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، إنه تم تشكيل لجان للمرور على جميع المدارس للتأكد من جاهزيتها للعام الدراسي الجديد من حيث اعمال الصيانة البسيطة أو الشاملة والتأكد من استكمال اشتراطات الأمان والسلامة والنظافة من الداخل والخارج.



وأوضح أن ذلك يأتي بالتنسيق مع مجالس المدن مشيرا إلى أن المديرية قامت بإعادة توزيع المعلمين وفقا للعجز والزيادة لجميع المواد التعليمية.





الانتهاء من العديد من مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب نهاية ديسمبر المقبل



أكد اللواء ايهاب خضر، رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، التزام الهيئة بالانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات الى يجرى تنفيذها بالمحافظة نهاية ديسمبر المقبل مشيرا الى ان المشروعات ستشمل (محطة معالجة الحلفاية بحري – محطة المعالجة الثلاثية بالمراشدة – محطة معالجة السلامية – خط السيب النهائي لمشروع صرف صحي نجع حمادي – خط السيب النهائي لمشروع توسعات صرف صحي قنا). وقال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، إنه تم تشكيل لجان للمرور على جميع المدارس للتأكد من جاهزيتها للعام الدراسي الجديد من حيث اعمال الصيانة البسيطة أو الشاملة والتأكد من استكمال اشتراطات الأمان والسلامة والنظافة من الداخل والخارج.وأوضح أن ذلك يأتي بالتنسيق مع مجالس المدن مشيرا إلى أن المديرية قامت بإعادة توزيع المعلمين وفقا للعجز والزيادة لجميع المواد التعليمية.أكد اللواء ايهاب خضر، رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، التزام الهيئة بالانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات الى يجرى تنفيذها بالمحافظة نهاية ديسمبر المقبل مشيرا الى ان المشروعات ستشمل (محطة معالجة الحلفاية بحري – محطة المعالجة الثلاثية بالمراشدة – محطة معالجة السلامية – خط السيب النهائي لمشروع صرف صحي نجع حمادي – خط السيب النهائي لمشروع توسعات صرف صحي قنا).



حيث استعرض اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى المحافظة، خلال زيارة وفد وزارة الإسكان برئاسة الأستاذ الدكتور اسامه حمدي مستشار وزير الإسكان لشئون المتابعة والمشروعات والمرافق واللواء مهندس ايهاب خضر رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.





إصابة سائق في تصادم سيارة بتروسيكل



استقبلت مستشفى نجع حمادي العام، سائق تروسيكل مصاب في حادث تصادم سيارة ميكروباص بدراجة بخارية "تروسيكل"، أثناء سيرهما في شارع كورنيش النيل بنجع حمادي، شمال محافظة قنا.



وتلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد استقبال مستشفى نجع حمادي العام، رأفت محمود، 47 عامًا، من الهيشة بنجع حمادي، بجروح بالغة وفي حالة حرجة، في حادث تصادم سيارة ميكروباص بدراجة بخارية "تروسيكل"، أثناء سيرها بطريق كورنيش النيل بنجع حمادي.







ضبط عامل اختطف نجل صاحب العمل لطلب فدية



ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عامل من محافظة قنا، ضمن مرتكبي واقعة اختطاف طالب بالقاهرة ومساومة أهليته على دفع 3 مليون جنيهًا، وإعادة المختطف لأهليته سالمًا.



وأوضح مصدر أمني، أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين، مالك محل مأكولات، مقيم بدائرة قسم شرطة الأزبكية، بغياب نجله، عقب خروجه من مسكنهما، حيث تلقى اتصالا هاتفيًا وأخبره المتصل خلاله باختطاف نجله، وساومه لدفع مبلغ 3 مليون جنيه نظير إطلاق سراحه.







حيث استعرض اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى المحافظة، خلال زيارة وفد وزارة الإسكان برئاسة الأستاذ الدكتور اسامه حمدي مستشار وزير الإسكان لشئون المتابعة والمشروعات والمرافق واللواء مهندس ايهاب خضر رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.استقبلت مستشفى نجع حمادي العام، سائق تروسيكل مصاب في حادث تصادم سيارة ميكروباص بدراجة بخارية "تروسيكل"، أثناء سيرهما في شارع كورنيش النيل بنجع حمادي، شمال محافظة قنا.وتلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد استقبال مستشفى نجع حمادي العام، رأفت محمود، 47 عامًا، من الهيشة بنجع حمادي، بجروح بالغة وفي حالة حرجة، في حادث تصادم سيارة ميكروباص بدراجة بخارية "تروسيكل"، أثناء سيرها بطريق كورنيش النيل بنجع حمادي.ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عامل من محافظة قنا، ضمن مرتكبي واقعة اختطاف طالب بالقاهرة ومساومة أهليته على دفع 3 مليون جنيهًا، وإعادة المختطف لأهليته سالمًا.وأوضح مصدر أمني، أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين، مالك محل مأكولات، مقيم بدائرة قسم شرطة الأزبكية، بغياب نجله، عقب خروجه من مسكنهما، حيث تلقى اتصالا هاتفيًا وأخبره المتصل خلاله باختطاف نجله، وساومه لدفع مبلغ 3 مليون جنيه نظير إطلاق سراحه.

شهدت محافظة قنا، اليوم الاحد، على مدار 24 ساعة، عددًا من الموضوعات المهمة، التي تهم المواطن القنائي، فضًلا عن تقديم "الفجر" عدد من الخدمات للمواطنين في نطاق المحافظة، ويأتي ذلك في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها ومتابعيها.. وإليكم أهم الأخبار بالتفاصيل:عقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، اجتماعًا مكثفًا بحث خلاله استعدادات المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد 20192020 وذلك بحضور كمال شلبي سكرتير عام المحافظة والدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس عبدا لهادى محمد مدير هيئة الأبنية التعليمية ومسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء ورؤساء الوحدات المحلية للمدن ومديري الإدارات التعليمية.