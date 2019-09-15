تعرف على المحاكم المتخصصة ودورها وأختصاصها

أولا: المحاكم الأقتصادية



أنشئت المحاكم الأقتصادية عام 2008 أنشئت، والتى تختص بالفصل فى قضايا الاستثمار والجرائم الاقتصادية والتى جاءت استجابة لمطالب رجال الأعمال، ووظيفتها سرعة الفصل فى القضايا التى سيكون لها دورا كبيرا فى جذب المزيد من الاستثمارات، كما أن هذه النوع من المحاكم تضم قضاة متخصصين في الدعاوى الاقتصادية فقط.



ثانيا: محاكم الأسرة



أنشئت محاكم الأسرة عام 2004 انشئت، وكانت اختصاصها تقوم فقط على النظر فى جميع قضايا الأحوال الشخصية



والتى تشمل، الطلاق، النفقة، الأجور سواء بالنسبة للزوجة أو الأولاد أو الأقارب، حضانة الأطفال.



وكانت هذه المحاكم وظيفتها الأساسية هو حصر كل قضايا الأسرة فى محكمة واحدة تكون مختصة لها فقط وذلك لضمان تحقيق العدالة السريعة.



كما تتشكّل محاكم الأسرة من ثلاثة قضاة، على أن يكون أحدهم بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية على الأقل، كما تتشكّل الدائرة الاستئنافية من ثلاثة من المستشارين بمحكمة الاسئناف،على أن يكون أحدهم بدرجة رئيس بمحكمة الاسئناف على الأقل.



ثالثا: المحاكم العمالية



تختص المحكمة العمالية بالنظر فى كافة النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل، وكذلك الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، وذلك دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة.



يكون الطعن في هذة النوع من المحاكم على الأحكام يختلف عن باقى المحاكم، حيث أن التظلم يكون من الأوامر الصادرة من قاضي الأمور المستعجلة أمام المحاكم العمالية المتخصصة دون غيرها.



لا يجوز الطعن في المحكمة العمالية على لأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية المتخصصة في مواد الجنح والمخالفات، في غير الأحوال الصادر فيها أحكام بعقوبة مقيدة للحرية.



رابعا: مكاتب تسوية المنازعات الأسرية



هذة المكاتب لها دور كبير فى حل الخلافات الأسرية بين أفرادها ومعرفة أسباب الخلاف واللجوء إلى مكاتب تسوية المنازعات الأسرية قبل رفع الدعوى وجوبيا في الدعاوى.





خامسا: مكاتب المساعدة القانونية الأسرية والعمالية



هذه المكاتب للمساعدة القانونية الأسرية، هى إحدى الإدارات شكل قطاع المحاكم المتخصصة، ومن ضمن أختصاصتها:



القيام بإعداد مشروعات القرارات اللازمة لتشكيل مكاتب المساعدة وعرضها على وزير العدل بمعرفة مساعد الوزير.



تلقى إحصاءات شهرية عن أعمال كل مكتب من مكاتب المساعدة وفحصها وتحليلها واتخاذ ما يلزم فى شأنها وذلك بمعرفة المكتب الفنى للقطاع.



تقوم هذه المكاتب بدورها فى متابعة سير العمل والتى تختص بمعاونة المتقاضين على إقامة دعواهم على الوجه القانونى الصحيح وعلى تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكم الأسرة.







هناك فرق بين المحاكم العادية والمحاكم المتخصصة فكثيرًا من الناس لا يعرف المحاكم المتخصصة ودورها واختصاصتها التي تقوم بها، فالمحاكم المتخصصة أنشئت لكى تحتص فى النظر فى نوع واحد فقط من انواع الدعاوى، وهنا يوجد ميزة في هذا النوع من المحاكم أن الأمر ينتهى بسرعة في القضايا المختصة بها فقط، ويوجد أيضا دوائر متخصصة فى عدد من المحاكم الأخرى.وتشمل هذة المحاكم المتخصصة أنواع كثيرة من المحاكم التي اختصت بنوع واحد من القضايا ومنها:1-المحاكم الاقتصادية.2- محاكم الأسرة.3- المحاكم العمالية.4- مكاتب تسوية المنازعات الأسرية.5- مكاتب المساعدة القانونية الأسرية والعمالية.