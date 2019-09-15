محافظ الإسكندرية يكلف بالتوسع في الجمع المنزلي للقمامة داخل الأحياء



جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمناقشة أعمال منظومة النظافة بالإسكندرية، بحضور أحمد جمال نائب المحافظ، اللواء أحمد بسيوني السكرتير العام بالمحافظة، واللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد، المهندس أسامة الخولي نائب رئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر والعضو المنتدب، رؤساء الأحياء، وجميع الجهات المعنية.



رفع القمامة



وناقش المحافظ أعمال مسئولي النظافة في رفع وزيادة عدد مرات رفع القمامة من بؤر تجمع المخلفات بكل حي، وتكثيف أعمال النظافة بنطاق المحافظة، وأعمال تجريف الأتربة وجمع المخلفات أولا بأول من الشوارع الفرعية، مؤكدا على ضرورة تكثيف الأعمال بنطاق المدارس والمناطق المحيطة بها خاصة مع بدء العام الدراسي الجديد.



على الصعيد ذاته، استعرض مسئولي الرصد البيئي بالمحافظة تقرير أعمال المنظومة والمحاضر التي تم تحريرها للمخالفين بجميع أحياء الثغر، وشدد المحافظ على ضرورة معاقبة المخالف بصفته الشخصية، منعا لتكرار المخالفة مرة أخرى.





موسم الشتاء



وفي سياق أخر، تابع محافظ الإسكندرية اليوم استعدادات المحافظة لاستقبال موسم الشتاء ٢٠١٩ ٢٠٢٠ وذلك خلال الإجتماع الدوري الذي عقده مع مسئولي شركة الصرف الصحي لمناقشة خطة تطهير الشنايش ومشروعات الصرف الصحي التي يتم تنفيذها علي مستوى المحافظة. بحضور أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء أحمد بسيوني، سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد عبد الوهاب، السكرتير العام المساعد، واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، ورؤساء الأحياء.



استعرضت شركة الصرف الصحي نسب تطهير الشنايش والمطابق حتى يوم ١٥ سبتمبر الجاري؛ والتي تراوحت بين ٦٥: ٨٥% على مستوى الأحياء. كذلك أعمال تطهير المصبات حيث تم الانتهاء من أعمال تطهير 61 مصب من أصل 66 مصب على مستوى المحافظة. كما تم استعراض مخطط تنفيذ أعمال محاكاة نوات الأمطار.



كما استعرضت الشركة موقف مشروعات الصرف الصحي التي يتم تنفيذها في المناطق الساخنة على مستوى المحافظة، حيث تم الانتهاء من ربط خطي الصرف بشارع أبو قير ونهو أعمال الحقن للخط 250 مم.

كما أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ الحلول الهندسية بمنطقة الفنون الجميلة يوم 25 سبتمبر الجاري. وتم استعراض أعمال تطهير منطقة أم زغيو تمهيدا لنقل سوق الحضرة. وكذلك أعمال إنشاء الشنايش الجديدة في بعض المناطق علي مستوي الأحياء تجنبا لحدوث تجمعات لمياه الأمطار بها حيث تم إنشاء 11 شنيشة جديدة خلال الأسبوع الماضي.



لجنة التقنين





فيما عقد أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية نيابة عن محافظ الإسكندرية اليوم الإجتماع الدوري بلجنة تقنين أراضي أملاك الدولة، لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بملف استرداد أراضي الدولة وتقنين أوضاعها، وأكد نائب المحافظ علي ضرورة عمل رسم بياني أسبوعي يوضح مدى التطور التي وصلت اليه المنظومة في كل حي وذلك بحضور اللواء أحمد بسيوني سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد، وأعضاء لجنة التقنين ورؤساء الأحياء ومسئولي ملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة بالأحياء.



على الصعيد ذاته تم استعراض إجمالي الأراضي التي تقدم أصحابها بطلبات التقنين، وإجمالي الطلبات التي تم الموافقة على فحصها، والطلبات التي قام أصحابها بدفع رسوم الفحص، فضلًا عن عدد الطلبات التي تم فحصها والأراضي التي تم الموافقة على معاينتها، واستعراض الأراضي التي قام أصحابها بدفع رسوم معاينتها، والأراضي التي تم معاينتها، والأراضي التي تم تسعيرها استعدادا لإبرام التعاقد مع أصحابها، وفقا للقانون وحفاظا على ممتلكاتهم.







كلف اليوم الأحد الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية مسئولي شركة نهضة مصر للنظافة والرصد البيئي بالمحافظة ورؤساء الأحياء بإعداد مقترح لعدد من المناطق للتوسع في تجارب الجمع المنزلي ومن أسفل العقارات والجمع بالصفارة، للبدء في تنفيذه في أسرع وقت ممكن، والذي يأتي في إطار النهوض بمنظومة النظافة على مستوى الإسكندرية وتقديم خدمة مرضية لأهالي المحافظة.