تكريم رائدات التضامن الاجتماعي لنجاح مبادرة 100 مليون صحة بدمياط (صور)

Advertisements

نظمت إدارة شئون المرأة وتكافؤ الفرص بالديوان العام لمحافظة دمياط، وقطاع الأعمال بحزب "مستقبل وطن"، اليوم الأحد، حفل لتكريم رائدات التضامن الاجتماعي، تقديرًا لمجهوداتهن الكبيرة في نجاح المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" بمكتبة مصر العامة.



شهد التكريم اللواء جمال عبدالرشيد السكرتير العام المساعد للمحافظة، وحسام عبدالغفاروكيل وزارو التضامن الاجتماعي بالمحافظة، والنائب محمد حمادى الحصى، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط.



وأكد السكرتير العام المساعد للمحافظة، في كلمته التي ألقاها،ان جميع إمكانيات المحافظة تسخر لنجاح المبادرات التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لدعم صحة المواطن المصري، متوجهًا بالشكر للرائدات على ما بذلهن من جهد ساهم في تحقيق دمياط، نسب عالية من المستهدف كما وزع شهادات تقدير ومكافآت مالية نيابة عن محافظ دمياط.



كما ألقت مدير إدارة تكافؤ الفرص، كلمة تحدثت خلالها عن أهم الجهود المبذولة فى الفترة الحالية من أجل تحقيق أهداف القيادة السياسية والتى تأتى اتساقا مع استراتيجية مصر ٢٠٣٠ لتمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا ومناهضة كافة أشكال العنف ضدها، والاشادة بتجربة الدكتورة منال عوض الرائدة لتنفيذ برنامج مدن آمنة خالية من العنف ضد النساء والفتيات بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمرأة والمجلس القومى للمرأة ومنظمات المجتمع المدني حيث من المقرر تنفيذه بمدينة عزبة البرج فضلا عن اهتمامها البالغ بالرائدات وتقديم كافة أوجه الدعم لهن، وذلك لايمانها الشديد بدورهن فى دفع عجلة التنمية.



كما القى مدير مديرية التضامن الاجتماعي وامين حزب مستقبل وطن كلمة تحدثا خلالها عن دور المرأة فى المجتمع وعن دعم محافظ دمياط للرائدات.



وفى ختام الحفل قام النائب محمد الحصى بإهداء درع التكريم للدكتورة منال عوض، محافظ دمياط والذى تسلمه نيابة عنها اللواء جمال عبد الرشيد.





قامت لجنة من إدارة المتابعة بدمياط، بزيارة مفاجأة لمستشفي كفر البطيخ بدمياط، لمتابعة سير العمل بها واستقبال المرضى وتقديم الخدمة الطبية.



رصدت اللجنة عدم تواجد طبيب الإستقبال فقامت بالتشطيب عليه لعدم تواجده بعد أن ترك الاستقبال بدون أطباء.



تم التشطيب على الطبيب واخطار مديرية الشئون الصحية بدمياط، للتحقيق معه واتخاذ إجراء بسبب تواجد مرضى دون وجود طبيب لهم.



يذكر ان الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بدمياط، بأولى جولاته الميدانية، بعد توليه المنصب خلفا للدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بدمياط سابقا، حيث قام طلحة بتفقد مستشفى طوارئ كفر سعد بدمياط بصحبة النائب محمد الحمادى الحصى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب.

انقذت العناية الإلهية شاب من موت محقق بعد تعرضة لحادث، حيث تمكن فريق من أطباء مستشفى الطوارئ كفر سعد وقسم جراحة المخ والأعصاب، من انقاذ حياته، حيث أن الشاب قد حضر إلى طوارئ كفر سعد اثر حادث سير يعانى من هيجان واضطراب بدرجة الوعى وكسور بقاع الجمجمة ونزيف من الاذن وبالكشف الطبي وعمل الفحوصات اللازمة تبين أن لديه نزيف فوق الام الجافية ضاغط على المخ ويزيد حجمه بسرعه كبيرة كما هو موضح في الإشاعات ماقبل العملية حيث زاد حجم النزيف من ١٠سم الى ٧٠ سم في اقل من ٤ساعات.





تم اجراء جراحة طارئة بالحال لتفريغ النزيف وقد تم الكشف عن الشريان المسئول عن النزيف الشديد وتم إيقافه، وذلك بعد أن كان قد توقف القلب فعليا من كثرة النزيف، حيث تمكن الفريق الطبي المعالج بعد مجهود ضخم بوقف النزيف وقام طبيب التخدير بمجهود كبير مع التمريض فى تعويض المريض بدم من نفس الفصيلة، وأصبحت الحالة مستقرة تماما ولا يعانى من اى مضاعفات.