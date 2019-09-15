أوقاف دمياط تشدد على متابعة النشاط الدعوة بالمساجد والزوايا

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قم الشيخ محمد سلامة، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة دمياط،اليوم الأحد،عقد اجتماع بحضور قيادات الدعوة بالمديرية، ومديري الإدارات والمفتشين، للتشديد على ضرورة متابعة النشاط الدعوي بالمساجد مع تكثيف المرور على المساجد والزوايا وحصر المخالفين.



وطالب "سلامة" كل مفتش منطقة بإعداد تقرير أسبوعي يتضمن أسماء المساجد التي تم المرور عليها والمخالفات التي تم رصدها وتقرير آخر بحضور الأئمة في منطقته مع تسليمه لمدير الدعوة وإعداد حصر بالمساجد التي كانت تابعه للجمعيات بكل إدارة وتغطيتها في خطبة الجمعة وجميع النشاط الدعوي بأئمة الأوقاف مع استكمال كافة البيانات بالمساجد الحكومية والأهلية وأسماء المتطوعين وبياناتهم.





وقال وكيل وزارة الأوقاف في دمياط،انه تم توزيع 4 أطنان لحوم صكوك أضاحي، على الأسر المحتاجة على مستوى أنحاء المحافظة.



وأضاف سلامة: "عملنا كمسلمين ومسيحين من أجل خدمة الفقراء، حيث قمنا بالدعايا لبيع صكوك الأضاحي بمشاركة الأب بندليمون بشري كاهن كنيسة الروم الأرثوذكس في دمياط".



وكان محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف في دمياط، أكد انه تم بيع ما يقدر بقيمة مليون وثلاثمائة وخمسين ألف صكوك أضاحي هذا العام.





اكما ستقبل "سلامة " يوم الأربعاء، حملة الكشف عن المخدرات التابعة لوزارة التضامن الإجتماعي بمكتبه لبدء توقيع الكشف الطبى على العاملين بمديرية الأوقاف والإدارات التابعة لها.





حيث قامت الحملة بإجراء التحاليل للعاملين بالأوقاف بحضور محمد أبو شعيشع من صندوق التعاطي والإدمان الدكتور حسن عيد أخصائى التحاليل الطبيه وأحمد إبراهيم عوض ممرض وإسلام طه إبراهيم.



يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الأوقاف بخضوع العاملين بالأوقاف للتحاليل للكشف عن المخدرات.







كما صرح " سلامة "عن تدخل وزير الأوقاف الدكتور محمد جمعة، لحل أزمة صرف مستحقات الأئمة عن خطبة عيد الفطر الماضي، ومستحقات العاملين في المدارس القرآنية، وإحالة الواقعة للنيابة.



وأكد "سلامة" أن مديرية دمياط الوحيدة على مستوى الجمهورية التي لم يصرف العاملون بها مستحقاتهم.

كما قاموا بتقديم شكوي لتعنت ممثل وزارة المالية بالمحافظة، في صرف مستحقات 300 خطيب و50 عامل بالمدارس القرآنية بالمحافظة، موضحا أنه طالب مسئول كل قطاع بتقديم ما يثبت تفويضه من وزير الأوقاف، وهو أمر غريب حقا، ورغم إصدار المحافظ أمرا لمفوض وزارة المالية لصرف مستحقاتنا إلا أن الأخير رفض الاستجابة، مضيفا انه نظرا لرغبة الدولة في مواجهة الفكر الإرهابي جاءت فكرة المدارس القرآنية لتعليم الأطفال منذ صغرهم أصول دينهم الحنيف، بعيدا عن المغالاة والعنف والتطرف، وصرف إثابة تشجيعية 300 جنيه لكل من العاملين إلا أنه لم تصرف المكافأة لأحد في دمياط.



وكانت حالة من السخط سادت بين العديد من الأئمة والمشايخ بمديرية أوقاف دمياط، نظرا لعدم صرف مستحقاتهم عن خطبة عيد الفطر، والتي تقدر بـ400 جنيه للخطيب و500 جنيه لحملة الماجستير والدكتوراه، فضلا عن عدم صرف مستحقات العاملين بالمدارس القرآنية منذ بدء العمل بها في 15 نوفمبر 2017، بما يقرب 22 شهرا عمل دون صرف مقابل للعاملين في أوقاف دمياط دون غيرها من مديريات الجمهورية.

