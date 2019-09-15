داعية إسلامي يكشف جزاء ناشري ومروجي الشائعات (فيديو)

أوضح الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، مقهوم "الغيبة"، قائلًا إن الغيبة تعني ذكر الإنسان بما لا يحب، متابعًا: "نقول على الإنسان ما يكره أن يسمعه عن نفسه".





وأضاف "عبد المعز"، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الأحد، أن الحديث الصحيح عن الإنسان بما يكره "غيبة"، وأن الحديث الكاذب عن الإنسان بما يكره "بهتان" أي كذب.





وتساءل الداعية الإسلامية، مستنكرًا: "كيف للإنسان أن يرتقي بعلاقته مع الله ولسانه لا يكف بالحديث عن أعراض الناس، كيف يخشع الإنسان في صلاته وهو يتنفس الكذب، كيف لهذا الإنسان أن يستمتع بلذة القرب من الله".





وأكد عبد المعز، أنه يجب على الإنسان أن يتخلى عن ذلك حتى يشعر بحلاوة قربه من الله سبحانه وتعالى.





وحذر الداعية الإسلامي، من اللغو ونشر الشائعات والغيبة والنميمة، مؤكدًا أن الأمم لا تتقدم بالشائعات والكذب أو الغيبة والنميمة.





وأشار "عبد المعز"، إلى أن البعض لا يشعر بالصلاة بسبب اللغو، متسائلًا: "كيف ننجو يوم القيامة بهذه الأفعال"، مؤكدًا أن من يشيع الفاحشة له عذاب أليم في الدنيا والآخر.





ومن الجدير بالذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رد على الشائعات المروجة ضد مصر، أمس السبت، في المؤتمر الوطني للشباب.





يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أوضح أن أجهزة الدولة طالبته بعدم الرد على حملة الشائعات التي تتعرض لها مصر وأجهزتها المختلفة خلال الآونة الأخيرة، لافتًا إلى أنه يتفهم رغبة أجهزة الدولة في ذلك، ولكن العلاقة التي بنيت بينه وبين المصريين بنيت على حالة معينة.



