النجم الساحلي يخسر أمام كوتوكو الغاني.. والترجي يتعادل مع بطل تشاد في دوري أبطال إفريقيا

أقيمت اليوم الأحد، عدة مواجهات قوية ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019 – 2020، وشهدت تلك المباريات مفاجآت غير متوقعة علي مستوي نتائج الأندية الكبري بالقارة السمراء.

- مازيمبي × فوسا جينيور:





حقق فريق مازيمبي الكونغولي تعادلا سلبيًا مخيبا أمام فريق فوسا جينيور بطل مدغشقر، وذلك علي ملعب الأخير، ولكن يبقي أمام بطل الكونغو فرصة كبيرة للتعويض في مباراة الإياب والتي ستقام على ملعبه يوم 29 سبتمبر الجاري.





- الترجي × إليكت سبورت:





في مفاجأة غير متوقعة تعادل فريق الترجي التونسي مع مضيفه فريق إليكت سبورت التشادي بنتيجة 1-1 ، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، في تشاد، وسجل هدف الفريق التونسي اللاعب فادي بن شوق، لينتظر الفريقين الحسم في مباراة الإياب بتونس.





- انيمبا × الهلال:





سقط فريق إنيمبا النيجيري في "فخ" التعادل السلبي على ملعبه ووسط جمهوره أمام فريق الهلال السوداني، مما يزيد من صعوبة مهمة الفريق النيجيري في لقاء العودة بالسودان، ويقلل من حظوظه في التأهل لدور الـ16 بالبطولة الإفريقية.





- اشانتي كوتوكو × النجم الساحلي:





تلقي فريق النجم الساحلي التونسي هزيمة مفاجئة أمام فريق اشانتي كوتوكو الاني في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم علي ملعب "بابا يارا" في غانا، مما يقلل فرص النادي التونسي في التأهل لدور الـ16 ببطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.





الكاف يُعلن رفض طعن الوداد وتتويج الترجي بطلًا لدوري أبطال إفريقيا





وقررت لجنة الاستئناف بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الأحد، تتويج الترجي التونسي بطلًا لبطولة دروي أبطال إفريقيا 2018 - 2019 بشكل رسمي، وذلك بعدما أعلنت اللجنة قبول طعن نادي الوداد المغربي شكلًا ورفضه من حيث المضمون والأصل، وأكدت بالتالي قرار لجنة الانضباط القاضي بتتويج الفريق التونسي بلقب البطولة القارية.





وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي أعلنت في اغسطس الماضي اعتبار الوداد المغربي منسحبًا من لقاء إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا وخسارته بالغياب مع تغريمه ماديا غرامة مالية قدرها 35 ألف دولار بالإضافة لتغريم رئيس النادي 20 ألف دولار لسلوكه غير اللائق ضد رئيس الكاف "أحمد أحمد"، كما أعلنت الترجي بطلا لرابطة الأبطال الإفريقية.





ولكن النادي المغربي قرر تقديم طعن ضد قرار لجنة الانضباط بخصوص تتويج الترجي التونسي بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، وأصدرت لجنة الاستئناف قرارها اليوم الأحد، برفض طعن النادي المغربي مضمونًا وإعلان الترجي بطلًا للنسخة الماضية من دوري الأبطال بشكل رسمي.





وجاء قرار لجنة الاستئناف، بتتويج الترجي التونسي بطلًا لدوري أبطال إفريقيا، بعد الاستماع إلى مبعوثي لجنة استئناف الوداد المغربي، حول ما وقع في مباراة إياب نهائي دوري الأبطال الأفريقي، التي أجريت في ملعب رادس بين الترجي التونسي والوداد المغربي.



