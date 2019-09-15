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4 تشكيلات متوقعة لبرشلونة في مواجهة دورتموند في دوري أبطال أوروبا

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 08:03 م
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4 تشكيلات متوقعة لبرشلونة في مواجهة دورتموند في دوري أبطال أوروبا
فالفيردي
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ريهام عبد المحسن
 
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن تدريبات برشلونة الجماعية شهدت اليوم مشاركة كلا من الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد الفريق والجناح الفرنسي عثمان ديمبلي. ونشرت التقارير الإسبانية أربع تشكيلات برشلونة المتوقعة لمواجهة بروسيا دورتموند الألماني الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

 وجاءت التشكيلات الأربع كالتالي :-

* التشكيلة الأولى: ميسي وسواريز وجريزمان
حراسة المرمى : تير تشيجن
خط الدفاع : سيميدو وبيكي ولينجليت وألبا
خط الوسط : دي يونج وبوسكيتس وآرثر
خط الهجوم : ميسي وسواريز وجريزمان

* التشكيلة الثانية: أنسو فاتي أساسيا مكان جريزمان
حراسة المرمى : تير تشيجن
خط الدفاع : سيميدو وبيكي ولينجليت وألبا
خط الوسط : دي يونج وبوسكيتس وآرثر
خط الهجوم : ميسي وسواريز وفاتي

* التشكيلة الثالثة: عدم المغامرة بميسي
حراسة المرمى : تير تشيجن
خط الدفاع : سيميدو وبيكي ولينجليت وألبا
خط الوسط : دي يونج وبوسكيتس وآرثر
خط الهجوم : فاتي وسواريز وجريزمان

* التشكيلة الرابعة: الاعتماد على العناصر الشابة
حراسة المرمى : تير تشيجن
خط الدفاع : سيميدو وبيكي ولينجليت وألبا
خط الوسط : دي يونج وبوسكيتس وآرثر
خط الهجوم : فاتي وبيريز وديمبلي

يذكر ان تغلب فريق برشلونة على غريمه فالنسيا بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهم أمس السبت، في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني 2019-2020.

أحرز الشاب صاحب الـ16 عامًا، أنسو فاتي أول أهداف برشلونة في الدقيقة 2 بداية الشوط الأول بكرة عرضية من الجانب الأيمن ليسددها مباشرة في شباك كاسبر سيليسن حارس الفريق الكتالوني السابق.

وبعدما صنع الفتى "فاتي" ذو الأصول الإفريقية التاريخ بكونه أصغر مسجل في تاريخ برشلونة بالدوري، جعله هذا الهدف أصغر لاعب يسجل ويصنع في مباراة واحدة في تاريخ برشلونة.

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