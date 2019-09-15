اسعار الذهب الاحد 14-9-2019 في مصر"مفاجأة جديدة "

يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الاحد 14-9-2019 ، في مصر والبورصات العالمية والعملة الوطنية

الجنيه المصري وأيضا الدولار الأمريكي.





اسعار الذهب اليوم الاحد 14-9-2019 في مصر

وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"،601.72 جنيه ، والذهب "عيار21"، 702.02 جنيه، وسعر "عيار 24" 802.28 جنيه .

وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 401.14 جنيه للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .

اسعار الذهب اليوم الخميس 12-9-2019 في مصر بالجنيه والدولار

دولار أمريكي سعر الذهب بـ جنيه المصري عيار الذهب 47.87$ 780.57 اسعار الذهب عيار 24 43.89$ 715.53 سعر الذهب عيار 22 41.89$ 683.02 اسعار الذهب عيار 21 35.91$ 585.44 اسعار الذهب عيار 18 27.93$ 455.34 سعر الذهب عيار 14 23.94$ 390.29 سعر الذهب عيار 12 1.508$ 24.276 اسعار أوقية الذهب 339.32$ 5.464 اسعار جنيه الذهب 48.473$ 780.572 اسعار كيلو الذهب

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في السعودية





عيار 14 عيار 18 عيار 21 عيار 24 اليوم 395.54 593.32 692.21 791.08 11 سبتمبر 393.13 589.70 687.99 786.26 10 سبتمبر 396.78 595.18 694.39 793.57 9 سبتمبر 396.06 594.10 693.12 792.12 8 سبتمبر 396.06 594.10 693.12 792.12 7 سبتمبر





اسعار الذهب في مصر بدون مصنعية





سعر الذهب بالجنيه المصري النوع 682 عيار 21 714 عيار 18 779 عيار 24 455 عيار 14

وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في السعودية في الأيام السابقة في السوق المصري.





اسعار الذهب اليوم الاحد 14-9-2019 في مصر







