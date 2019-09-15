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اسعار الذهب الاحد 14-9-2019 في مصر"مفاجأة جديدة "

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 07:55 م
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اسعار الذهب الاحد 14-9-2019 في مصرمفاجأة جديدة
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يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الاحد 14-9-2019 ، في مصر والبورصات العالمية والعملة الوطنية

 الجنيه المصري وأيضا الدولار الأمريكي.


 اسعار الذهب اليوم الاحد 14-9-2019 في مصر

 

وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"،601.72 جنيه  ، والذهب "عيار21"، 702.02 جنيه، وسعر "عيار 24" 802.28 جنيه  .

 

وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 401.14 جنيه للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .

 

اسعار الذهب اليوم الخميس 12-9-2019 في مصر بالجنيه والدولار

 

 دولار أمريكي

سعر الذهب بـ جنيه المصري  

عيار الذهب

47.87$

780.57

 اسعار الذهب عيار 24

43.89$

715.53

سعر الذهب عيار 22

41.89$

683.02

اسعار الذهب عيار 21

35.91$

585.44

اسعار الذهب عيار 18

27.93$

455.34

سعر الذهب عيار 14

23.94$

390.29

سعر الذهب عيار 12

1.508$

24.276

اسعار أوقية الذهب

339.32$

5.464

اسعار جنيه الذهب

48.473$

780.572

اسعار كيلو الذهب

 

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام  السابقة في السعودية 


عيار 14

عيار 18

عيار 21

عيار 24

اليوم

395.54

593.32

692.21

791.08

11 سبتمبر

393.13

589.70

687.99

786.26

10 سبتمبر

396.78

595.18

694.39

793.57

9 سبتمبر

396.06

594.10

693.12

792.12

8 سبتمبر

396.06

594.10

693.12

792.12

7 سبتمبر


اسعار الذهب في مصر بدون مصنعية


سعر الذهب بالجنيه المصري

النوع

682

عيار 21

714

عيار 18

779

عيار 24

455

عيار 14

 

وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في السعودية في الأيام السابقة في السوق المصري.

 اسعار الذهب اليوم الاحد 14-9-2019 في مصر



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