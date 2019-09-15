اسعار الذهب الاحد 14-9-2019 في مصر"مفاجأة جديدة "
يعرض لكم "الفجر"، اسعار الذهب اليوم الاحد 14-9-2019 ، في مصر والبورصات العالمية والعملة الوطنية
الجنيه المصري وأيضا الدولار الأمريكي.
اسعار الذهب
اليوم الاحد 14-9-2019
في مصر
وسجلت اسعار
الذهب "عيار 18"،601.72 جنيه ، والذهب
"عيار21"، 702.02 جنيه، وسعر "عيار 24" 802.28 جنيه .
وسجل
"الذهب"، "عيار 12"، 401.14 جنيه للجرام الواحد،
وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين
علي الزواج من الرجال والنساء .
اسعار الذهب
اليوم الخميس 12-9-2019 في مصر بالجنيه والدولار
|
دولار أمريكي
|
سعر الذهب بـ جنيه
المصري
|
عيار الذهب
|
47.87$
|
780.57
|
اسعار الذهب عيار 24
|
43.89$
|
715.53
|
سعر الذهب عيار 22
|
41.89$
|
683.02
|
اسعار الذهب عيار 21
|
35.91$
|
585.44
|
اسعار الذهب عيار 18
|
27.93$
|
455.34
|
سعر الذهب عيار 14
|
23.94$
|
390.29
|
سعر الذهب عيار 12
|
1.508$
|
24.276
|
اسعار أوقية الذهب
|
339.32$
|
5.464
|
اسعار جنيه الذهب
|
48.473$
|
780.572
|
اسعار كيلو الذهب
تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في السعودية
|
عيار 14
|
عيار 18
|
عيار 21
|
عيار 24
|
اليوم
|
395.54
|
593.32
|
692.21
|
791.08
|
11 سبتمبر
|
393.13
|
589.70
|
687.99
|
786.26
|
10 سبتمبر
|
396.78
|
595.18
|
694.39
|
793.57
|
9 سبتمبر
|
396.06
|
594.10
|
693.12
|
792.12
|
8 سبتمبر
|
396.06
|
594.10
|
693.12
|
792.12
|
7 سبتمبر
اسعار الذهب في
مصر بدون مصنعية
|
سعر الذهب بالجنيه
المصري
|
النوع
|
682
|
عيار 21
|
714
|
عيار 18
|
779
|
عيار 24
|
455
|
عيار 14
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