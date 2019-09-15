تعرف على استعدات تنفيذيو الإسكندرية لاستقبال موسم الشتاء (صور)



جاء ذلك في إطار تنفيذ خطة كاملة لرفع كفاءة الطرق بالمحافظة والتي تساهم في تحقيق الأمن والسلامة وإنسياب الحركة المرورية، بحضور اللواء أحمد بسيوني، السكرتير العام بالمحافظة، المهندسة امل محمود مدير مديرية الطرق بالمحافظة، ورؤساء الأحياء.



خلال الإجتماع ؛ تابع نائب المحافظ نسب تنفيذ خطة الرصف وترميم الحفر على مستوى الأحياء، مؤكدا علي رؤساء الأحياء بالمتابعة اليومية لأعمال الرصف التي تتم بأحيائهم لضمان جودة الرصف وإلتزامها بالمواصفات والتوقيتات المحددة، والتنسيق مع مديرية الطرق لإزالة أي عقبات قد تواجه أعمال الرصف مشددًا عليهم عدم السماح بأي تقصير، كما استعرضت مدير مديرية الطرق، ما تم من أعمال الرصف بالخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي وكذا أعمال الترميمات علي مستوي أحياء المحافظة.



كما عقد نائب محافظ الإسكندرية، اجتماعًا أيًضا بلجنة تقنين أراضي أملاك الدولة، بالنيابة عن الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، حيث تمت مناقشة آخر المستجدات المتعلقة بملف استرداد أراضي الدولة وتقنين أوضاعها، وذلك بحضور اللواء أحمد بسيوني سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد، وأعضاء لجنة التقنين ورؤساء الأحياء ومسؤولي ملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة بالأحياء.



وشدد نائب محافظ الإسكندرية، على ضرورة عمل رسم بياني أسبوعي يوضح مدى التطور التي وصلت إليه منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة في كل حي، كما تم استعراض إجمالي الأراضي التي تقدم أصحابها بطلبات التقنين، وإجمالي الطلبات التي تم الموافقة على فحصها، والطلبات التي قام أصحابها بدفع رسوم الفحص، فضلا عن عدد الطلبات التي تم فحصها والأراضي التي تم الموافقة على معاينتها، واستعراض الأراضي التي قام أصحابها بدفع رسوم معاينتها، والأراضي التي تم معاينتها، والأراضي التي تم تسعيرها استعدادا لإبرام التعاقد مع أصحابها، وفقا للقانون وحفاظا على ممتلكاتهم.



من جانبه قام الدكتور ياسر الجندى رئيس حى ثان المنتزه، بجولة ميدانية لمتابعة حل مشكلة طفح صرف صحى أمام مسجد أسكوت، لمتابعة أعمال تطهير الشنايش بشارع مصطفى كامل الرئيسى، بسبب وجود طفح صرف صحى بهذا النطاق، كما قام بمتابعة أعمال تنظيف حدائق الجزيرة الوسطى مع التوصية بزرع باقى الجزيرة، وذلك بحضور مدير إدارة الحدائق بالحي.



وقام حى غرب الإسكندرية برئاسة اللواء هشام كمال رئيس حى غرب، بتسوية وردم الحفر، وقام رئيس قسم المرافق بالحى بمتابعة أعمال شركة الصرف الصحى بتطهير الشنايش ومطابق بشارع المكس وشارع ابن طولون ومساكن بالورديان القديمة خلف نقطة بالورديان، وتم رفع الأوحال الناتجة من عملية التطهير، كما قامت إدارة الطرق ورئيس قسم المرافق بمتابعة أعمال ردم وتمهيد ومعالجة الهبوط الكائن بشارع خوفو بكرموز، وتحت إشراف المهندسة سحر شعبان رئيس حى الجمرك والمهندس جمال مرسى مدير عام الطرق بحى الجمرك قام الحى بمتابعة إصلاح الهبوط برقم 7 الإمام على، حيث تم الإصلاح وإعادة الشىء لأصله.



عقد أحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية، نيابة عن الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، الإجتماع الدوري لمتابعة أعمال تنفيذ الخطة الاستثمارية والموقف التنفيذي للرصف وكذا الوقوف علي الأعمال المنفذة لترميم الحفر على مستوى المحافظة بالشوارع الرئيسية والجانبية.