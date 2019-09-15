سمير فرج: القوات المسلحة المصرية هي العمود الفقري للدولة

حذر الدكتور سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، من محاولات إفقاد الثقة في القوات المسلحة، مؤكدًا إفقاد الثقة في القوات المسلحة هى بداية إنهيار الدولة.





وأشار "فرج"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأحد، إلى أن محاولات استهداف القوات المسلحة يأتي من كونها القوة العسكرية رقم 11 عالميًا في العالم أجمع، واصفًا القوات المسلحة المصرية بـ العمود الفقري للدولة.





وأضاف أنه بعد أن كانت الدولة تلجأ لقوة السلاح لتدمير غيرها من الدول، أصبحت الدول تلجأ إلى حروب الجيل الرابع والخامس، وتنفذ تلك الحروب من خلال أبناء الدولة نفسها، بنشر الشائعات، وتصديق الأكاذيب، ومحاولات خلق حالة من التشكيك بين المواطن وقيادة دولته، ومؤسساتها، وهو من أخطر أنواع الحروب.





وفي إطار خطورة الشائعات والأكاذيب جاءت الجلسة الثانية من فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب بعنوان "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في إطار حروب الجيل الرابع"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشاركة 1600 شاب من جهات مختلفة.





وأسفرت الجلسة عن التأكيد على خطورة الشائعات، وأنها وسيلة لهدم الدول، وتفتيتها، وأن تصديق ما ينشر أو يبث على مواقع التواصل الاجتماعي دون التأكد منه يعود بالسلب على الدولة والمواطن، ويهز الثقة في ما تنفذه الدولة من مشروعات.





وتهدف الشائعات إلى جعل المواطن في حالة من التشكيك في ما تنفذه الدولة، وغير راضي عن الوضع.





وتضمنت الجلسة تجربة عملية لخداع المواطنين بما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عرض مخرج تليفزيوني مقطع فيديو لتكسير زجاج الممر الزجااجي في محور روض الفرج، وتبين فيما بعد أانه هو من أعد المحتوى بنفسه ليثبت للحضور والمشاهدين أنه يمكن خداعهم ويجب التأكد قبل التصديق، وإعادة نشر المحتوى.





ومن ناحيته طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على زيادة وعي المصريين، وبث برامج لهم توضح كيف يتم خداعهم من المحتوى الموجود على مواقع التواصل الاجتماعي.





وشدد المخرج التليفزيوني على ضرورة أن يدقق مستخدم الإنترنت فيما يعيد نشره.











