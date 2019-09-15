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عاجل.. تعرف على منافس الزمالك في السوبر الإفريقي

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 07:49 م
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عاجل.. تعرف على منافس الزمالك في السوبر الإفريقي
الزمالك
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علاء خليف
 
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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بشكل رسمي تتويج نادي الترجي الرياضي التونسي بطلًا للنسخة الماضية من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2018 - 2019 على حساب فريق الوداد المغربي.

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي قد أعلنت في اغسطس الماضي تتويج الترجي بطلًا لدوري أبطال إفريقيا، وذلك بعدما اعتبرت  الوداد المغربي منسحبًا من لقاء إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا وخسارته بالغياب مع تغريمه ماديا بغرامة مالية قدرها 35 ألف دولار.

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نادي الوداد المغربي تقدم بعدها بطعن ضد قرار لجنة الإنضباط بالاتحاد الإفريقي، والخاص بإعتماد نادي الترجي التونسي بطلًا لدوري أبطال إفريقيا بالموسم الماضي 2018 - 2019.

وقررت لجنة الإستئناف بالاتحاد الإفريقي "كاف" منذ قليل قبول طعن نادي الوداد المغربي شكلا ورفضه من حيث المضمون والأصل مع تأكيد قرار لجنة الإنضباط، وبالتالي تؤكد لجنة الإستئناف انسحاب الفريق المغربي من إياب النهائي الإفريقي، وفوز الترجي بالمباراة وبالتالي تتويجه بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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منافس الزمالك في السوبر الإفريقي:

وبعد إعلان لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي قرارها النهائي بتتويج الترجي التونسي بطلًا للنسخة الماضية لبطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2018 - 2019 علي حساب الوداد المغربي، يكون بذلك الترجي منافس نادي الزمالك في لقاء السوبر الإفريقي عن الموسم الماضي.

وكان الزمالك قد توج بكأس الكونفيدرالية الإفريقية الموسم الماضي على حساب فريق نهضة بركان المغربي، ولكن قرر الاتحاد الافريقي تأجيل مباراة السوبر الإفريقي لأجل غير مسمي لحين البت في أزمة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتحديد بطل البطولة الإفريقية بين الترجي والوداد.

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وتحدد اليوم بعد قرار لجنة الاستئناف تتويج الترجي بطلا لدوري أبطال إفريقيا، وبالتالي يلتقي مع الزمالك في مباراة السوبر الإفريقي، علي أن يحدد الكاف موعد المباراة خلال الأيام المقبلة.

كما يصبح الترجي التونسي ممثل القارة السمراء في بطولة كأس العالم للأندية 2019 والمقرر اقامتها في دولة قطر.

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