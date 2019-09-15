تعرف علي تخفيضات اولاد رجب " بمناسبة المدارس"
الأحد 15/سبتمبر/2019 - 07:39 م
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سلاسل محلات اولاد رجب"، تنشر العديد من العروص والتخفضات على عدد كبير من السلع والمنتجات التى يحرص المواطن على الحصول عليها باسعار أقل من تكلفتها وتأتى هذه العروض تزامنا مع اقبال الموسم الدراسي .
ــــ وترصد"الفجر"، العروض والتخفيضات اولاد رجب "
عروض اولاد رجب على منتجات الألبان
ـ شملت العروض الكتير من انواع منتجات الالبان والجبن ومن أهمها جبنة جودة فريكو , جبنة سيدر ابيض مستورد , تشيزا جبنة انواع , زبدة نيوزيلاندي مستوردة و جبنة فيتا اولاد رجب وجبنة اسطنبولي وجبنة ثلاجة , المراعي لانشون سادة وبالزيتون والبهارات و فرجللو لانشون دجاج وزيتون كلاماتا، لبنيتا زبادي فراولة او خوخ , جرين لاند جبنة انواع و فافرسكوف جبنة ريكفورد مثلث و جبنة بريزيدون انواع
ــ سمك بوريد وكذلك جمبري وسط و طقم جاتوه زجاج اندونيسي وطقم ندير مستطيل برازيلي، ذاك بالاضافة إلى ديط رومي مجمد و رويال سمان مجمد و فرجللو هوت دوج بقري و فرجللو سجق عائلي ، المراعي فرانكفورتر بقري و ميتلاند هوت دوج و مونتانا بامية ممتازة او ملوخية و بطاطس فارم فريتس او بوم فريت بطاطس , بصل احمر و تفاح احمر وتفاح اصفر مستورد , لحكم بلدي كباب حلة او اسكالوب , فخدة بتلو او ريش بتلو بالعظم استرالي , كبدة ضاني مستوردة , ستار مكرونة فجر ارز فاخر و المستقبل ارز .
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