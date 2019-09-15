تعرف علي تخفيضات اولاد رجب " بمناسبة المدارس"

سلاسل محلات اولاد رجب"، تنشر العديد من العروص والتخفضات على عدد كبير من السلع والمنتجات التى يحرص المواطن على الحصول عليها باسعار أقل من تكلفتها وتأتى هذه العروض تزامنا مع اقبال الموسم الدراسي .

سلاسل محلات اولاد رجب"، تنشر العديد من العروص والتخفضات على عدد كبير من السلع والمنتجات التى يحرص المواطن على الحصول عليها باسعار أقل من تكلفتها وتأتى هذه العروض تزامنا مع اقبال الموسم الدراسي .

ـ شملت العروض الكتير من انواع منتجات الالبان والجبن ومن أهمها جبنة جودة فريكو , جبنة سيدر ابيض مستورد , تشيزا جبنة انواع , زبدة نيوزيلاندي مستوردة و جبنة فيتا اولاد رجب وجبنة اسطنبولي وجبنة ثلاجة , المراعي لانشون سادة وبالزيتون والبهارات و فرجللو لانشون دجاج وزيتون كلاماتا، لبنيتا زبادي فراولة او خوخ , جرين لاند جبنة انواع و فافرسكوف جبنة ريكفورد مثلث و جبنة بريزيدون انواع



