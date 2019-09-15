الترسانة يتعادل مع المقاولون 2-2 في موقعة مثيرة وديا

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تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الترسانة على نظيره فريق المقاولون العرب بهدفين مقابل هدفين فى المباراة الوديه التى أقيمت بينهما اليوم ضمن الاستعداد لمنافسات دورى القسم الثانى لموسم 2019-2020 .



بدا الترسانة المباراة بتشكيل يضم كل من أحمد حسين ، واسلام حازم ، وعمر طارق ، وطارق وطنى، وأحمد مجدى، وأحمد هشام ، ومحمد حسين عضل، ياسر ريان، وأحمد عارف توتى ، وهشام رجب ، وإيهاب فؤاد .



إفتتح التسجيل باللقاء اللاعب طاهر محمد لصالح المقاولون فى الدقيقة ٩ من الشوط الأول ثم تعادل اللاعب جون كونجا لصالح الترسانة فى الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول .



وفى الشوط الثانى تمكن جون من إحراز الهدف الثانى للترسانة فى الدقيقه ٢٥ ثم فى الدقيقة ٣٥ تعادل شكرى نجيب لصالح المقاولون .



يذكر أن الترسانة قد خاض 5 وديات خلال فترة الإعدادات أمام كل من بنى سويف، وخورفكان الإماراتى، والشعلة السعودى، وأحد السعودى، والصفوة، وقد فاز خلالهم فى وديتان فقط على بنى سويف، والشعله السعودى، وخسر من خورفكان، وفريق أحد، وتعادل سلبىاً مع الصفوة .



كما لعب الترسانة أمام فريق فاركو والتى إنتهت بفوز فاركو بهدف دون رد ، وأمام اف سى مصر والتى إنتهت بالتعادل الايجابى بهدف مقابل هدف .



بالإضافه لذلك خوضه ثلاث مباريات ودية بعد إنتهاء المعسكر، أمام بلدية المحلة وإنتهت بالتعادل السلبى ، وأمام بترول أسيوط وإنتهت بفوز بترول اسيوط بهدفين مقابل لاشئ، وأمام الإنتاج الحربى والتى إنتهت بفوز الترسانة بهدف نظيف .



وإستقر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الترسانة بقيادة المدير الفنى علاء ميهوب على القائمة الأولى للفريق إستعدادآ للموسم الجديد 2019_2020 .



وجاءت القائمة تضم كل من أشرف بخيت ، وعبد الله محمد ، وأحمد هشام ، وأحمد عماد ، ومحمود شاكر ، وطارق وطنى ، وايهاب ياسر ريان ، وهشام رجب ، وابراهيم منصور ، وأحمد جمال ، وايهاب فؤاد ، و عمرطارق ، وليد فوزى ، ورضا سيد .



وقد قام الترسانة بالتعاقد مع صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفيه الجاريه وهم أحمد حسين حارس المريخ ،وعمرجابر حارس الفيوم ، وسيد حمدى لاعب بزرتو السويس ، واحمد عارف هداف السكة الحديد ، واسلام حازم لاعب نجوم المستقبل ، ومحمد مجدى من سيراميكا وبركات حجاج من انبى، ومحمد عضل من الاهلى، وجون كونجا من كيما سوان، ومحمد أشرف من وادى دجلة .



ورحل عن الفريق بعد إنتهاء الموسم الماضي كلاً من محمد رجب ريعو ، وأحمد انيس ، وحمادة الدسوقى ، وهارون اسماعيل ، وسيد حمدى ، ومحمود حربى ، ورضا العزب ، ومصطفى ناصر ومحمود كشلط ، وعمار شحاتة ، وحكيم .



ويشمل الجهاز الفنى لفريق الترسانة كل من علاء ميهوب مدير فنى ، كريم حسن شحاتة مدير الكرة ، ومؤمن عبدالغفار مدرب عام ، ووائل الجميل مدرب ، وعصام محمود مدرب حراس ، وقاسم قدرى مدرب أحمال .



ويتواجد فريق الترسانة فى مجموعه القاهرة التى تضم كل من : وبتروجت، والداخليه، والنصر، والنجوم، وسيراميكا كيلوباترا، والقناة ، والمريخ، ومنتخب السويس، وجمهورية شبين، وكوكاكولا، والزرقا .