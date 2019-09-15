أخبار ريال مدريد - رسالة قوية من زيدان إلى هازارد.. وبشري سارة قبل مواجهة باريس سان جيرمان.. والمنبوذ يفضل البقاء

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد بدأ اليوم استعدادته لخوض مواجهة باريس سان جيرمان الأربعاء المقبل في منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.





وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن ريال مدريد عاد بفوز بالأمس على ليفانتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الدوري الإسباني وأن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قسّم لاعبيه إلى مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولى اللاعبين الذين شاركوا في المباراة بالأمس والمجوعة الثانية تضمنت اللاعبين الذين لم يلعبوا أو شاركوا كبدلاء.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن الويلزي جاريث بيل شارك في المران بشكل طبيعي بعد غيابه عن المباراة أمام ليفانتي بسبب الإيقاف ويُكثف جهوده لاستعادة لياقته من أجل اللعب بشكل أساسي أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن البلجيكي إيدين هازارد قام بعمل جاد من أجل تنفيذ تعليمات زيدان الذي أكد أنه بحاجة لمزيد من التدريبات.





وألمحت الصحيفة الإسبانية أن إيسكو لن يكون قادرًا على اللعب أمام كلا من باريس سان جيرمان وإشبيلية وأنه وصل إلى المرحلة الأخيرة من التعافي من إصابته ويتدرب حاليًا على العشب.





وصرح جاريث بيل لصحيفة آس الإسبانية مؤخرًا أنه يلعب بسعادة مع منتخب بلاده ويلز وذلك على الرغم من الصيف الصعب الذي قضاه اللاعب لكن حقق الويلزي بداية جيدة ولعب مرة ​​أخرى مع ويلز وانقذهم.





وأضافت آس الإسبانية بأنه على الرغم من مرور صيف مليء بقصص سيئة والرحيل الفاشل إلى الصين إلا أن جاريث بيل لا يزال لاعباً في ريال مدريد وحتى الآن في هذا الموسم وهو من كبار لاعبي فريق زيدان وفي مباراة الفريق ضد فياريال أنقذ الفريق من الخسارة ولكن بعدها تم طرده.





وعلى صعيد آخر، ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية مؤخرًا موقف إيسكو لاعب وسط فريق ريال مدريد أثناء فترة الانتقالات الصيفية الحالية مشيرةً إلى أن نية اللاعب هي الاستمرار في صفوف الملكي خلال الفترة المقبلة وعدم الرحيل.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن نية إيسكو واضحة من بداية فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهي الاستمرار وبالتالي فقد أبلغ الإدارة المدريدية وعلى رأسها فلورنتينو بيريز بأنه يريد الاستمرار مع الفريق الملكي.



