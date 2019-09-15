ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل.. الكاف يُعلن الترجي التونسي بطلًا لدوري أبطال إفريقيا

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 07:35 م
Advertisements
عاجل.. الكاف يُعلن الترجي التونسي بطلًا لدوري أبطال إفريقيا
الترجي التونسي
Advertisements
طباعة
علاء خليف
 
Advertisements
اسدل الستار على أزمة مباراة نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم الماضي 2018-2019، والذي جمع بين الترجي التونسي والوداد المغربي، بعدما أعلنت لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قرارها النهائي بشأن بطل النسخة الماضية للبطولة.

وقررت لجنة الاستئناف بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الأحد، تتويج الترجي التونسي بطلًا لبطولة دروي أبطال إفريقيا 2018 - 2019 بشكل رسمي، وذلك بعدما أعلنت اللجنة قبول طعن نادي الوداد المغربي شكلًا ورفضه من حيث المضمون والأصل، وأكدت بالتالي قرار لجنة الانضباط القاضي بتتويج الفريق التونسي بلقب البطولة القارية.

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي أعلنت في اغسطس الماضي اعتبار الوداد المغربي منسحبًا من لقاء إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا وخسارته بالغياب مع تغريمه ماديا غرامة مالية قدرها 35 ألف دولار بالإضافة لتغريم رئيس النادي 20 ألف دولار لسلوكه غير اللائق ضد رئيس الكاف "أحمد أحمد"، كما أعلنت  الترجي بطلا لرابطة الأبطال الإفريقية.

ولكن النادي المغربي قرر تقديم طعن ضد  قرار لجنة الانضباط بخصوص تتويج الترجي التونسي بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، وأصدرت لجنة الاستئناف قرارها اليوم الأحد، برفض طعن النادي المغربي مضمونًا وإعلان الترجي بطلًا للنسخة الماضية من دوري الأبطال بشكل رسمي.

وجاء قرار لجنة الاستئناف، بتتويج الترجي التونسي بطلًا لدوري أبطال إفريقيا، بعد الاستماع إلى مبعوثي لجنة استئناف الوداد المغربي، حول ما وقع في مباراة إياب نهائي دوري الأبطال الأفريقي، التي أجريت في ملعب رادس بين الترجي التونسي والوداد المغربي.

وبذلك يشارك الترجي الرياضي التونسي بشكل رسمي في النسخة القادمة من بطولة كأس العالم للأندية، كما يواجه فريق الزمالك بطل النسخة الماضية من بطولة الكونفيدرالية في لقاء السوبر الإفريقي والذي سيتم تحديد موعده خلال الفترة المقبلة.

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: دوري الأبطال دوري أبطال إفريقيا الوداد والترجي الوداد المغربي النهائي الإفريقي الكاف الترجي بطل افريقيا الترجي التونسي
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري السعودي
الحزم
0
x
17:50
5
الإتفاق
الفيصلي
0
x
19:10
0
الفتح
الدوري الفرنسي
موناكو
-
x
21:00
-
مارسيليا
الدوري الإنجليزي الممتاز
واتفورد
2
x
17:30
2
آرسنال
بورنموث
3
x
15:00
1
إيفرتون
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
سيلتا فيجو
0
x
16:00
2
غرناطة
الدوري الإيطاليي
روما
4
x
18:00
2
ساسولو
هيلاس فيرونا
0
x
20:45
0
ميلان
الدوري الألماني
هوفنهايم
0
x
15:30
3
فرايبورج
بادربورن
1
x
18:00
2
شالكه 04
كأس الكونفدرالية الإفريقية
ماليندي اف سي - تنزانيا
1
x
15:15
4
المصري البورسعيدي - مصر