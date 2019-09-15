عاجل.. الكاف يُعلن الترجي التونسي بطلًا لدوري أبطال إفريقيا

اسدل الستار على أزمة مباراة نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم الماضي 2018-2019، والذي جمع بين الترجي التونسي والوداد المغربي، بعدما أعلنت لجنة الاستئناف بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قرارها النهائي بشأن بطل النسخة الماضية للبطولة.





وقررت لجنة الاستئناف بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الأحد، تتويج الترجي التونسي بطلًا لبطولة دروي أبطال إفريقيا 2018 - 2019 بشكل رسمي، وذلك بعدما أعلنت اللجنة قبول طعن نادي الوداد المغربي شكلًا ورفضه من حيث المضمون والأصل، وأكدت بالتالي قرار لجنة الانضباط القاضي بتتويج الفريق التونسي بلقب البطولة القارية.





وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي أعلنت في اغسطس الماضي اعتبار الوداد المغربي منسحبًا من لقاء إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا وخسارته بالغياب مع تغريمه ماديا غرامة مالية قدرها 35 ألف دولار بالإضافة لتغريم رئيس النادي 20 ألف دولار لسلوكه غير اللائق ضد رئيس الكاف "أحمد أحمد"، كما أعلنت الترجي بطلا لرابطة الأبطال الإفريقية.





ولكن النادي المغربي قرر تقديم طعن ضد قرار لجنة الانضباط بخصوص تتويج الترجي التونسي بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، وأصدرت لجنة الاستئناف قرارها اليوم الأحد، برفض طعن النادي المغربي مضمونًا وإعلان الترجي بطلًا للنسخة الماضية من دوري الأبطال بشكل رسمي.





وجاء قرار لجنة الاستئناف، بتتويج الترجي التونسي بطلًا لدوري أبطال إفريقيا، بعد الاستماع إلى مبعوثي لجنة استئناف الوداد المغربي، حول ما وقع في مباراة إياب نهائي دوري الأبطال الأفريقي، التي أجريت في ملعب رادس بين الترجي التونسي والوداد المغربي.





وبذلك يشارك الترجي الرياضي التونسي بشكل رسمي في النسخة القادمة من بطولة كأس العالم للأندية، كما يواجه فريق الزمالك بطل النسخة الماضية من بطولة الكونفيدرالية في لقاء السوبر الإفريقي والذي سيتم تحديد موعده خلال الفترة المقبلة.



