عبدالمنعم سعيد: مصر تسير في طريق الدولة الحديثة وتحقيق التنمية المستدامة

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قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي إن مصر شهدت معركة إعلامية حدثت خلال الأسبوعين الماضين، مشيرا إلى أن مصر في حرب مع جماعة الإخوان الإرهابية؛ وهو طرف شرس وله علاقة بالإرهاب الواقع على مصر والعالم.



وأضاف "سعيد"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن المعركة الإعلامية تدور حول "الثقة"، وهو ما أوضحه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته بمؤتمر الشباب الثامن.



وأشار إلى أن الرئيس السيسي نوه إلى أن مصر تسير في طريق الدولة الحديثة وتحقيق التنمية المستدامة، وتنمية ثروات الدولة وليس إعطاء دعم لفترة وبعد ذلك لا تستطيع الدولة التكفل به، وبالتالي تضيع ثروات الدولة.



وفي وقت سابق، قال الدكتور عبد المنعم سعيد إن الجلسة الثانية في المؤتمر الوطني الثامن للشباب الذي أقيم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي كشفت عن استخدام أدوات التواصل الاجتماعي للترويج لأمور معينة تستغلها جماعات إرهابية بمحطاتها الفضائية خارج مصر، مشيرا إلى أن هناك خطر قائم وواضح بأشكال من التواصل الاجتماعي، أو أنها تحتاج إلى وعي أكثر من الموجود في الوقت الحالي.



وأشار إلى أن هناك مشكلة في الفهم الخاطئ لبعض الأمور التي تثار في الشارع المصري، وكان هناك نقص ما في الآلية الإعلامية الوطنية الموجودة حاليًا في مصر في الرد على الشائعات التي كانت تتردد مؤخرًا.



وتابع: "مؤتمر الشباب كان فرصة كبيرة للرئيس السيسي والمتحدثين في إزالة الضباب حول عدد من الموضوعات الهامة التي كانت تثار في مصر في الأسابيع الماضية".



هذا وقد نفى الرئيس عبدالفتاح السيسي في جلسات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، أمس السبت، ادعاءات الفساد التي وجهها الهارب محمد على، مشدًدا على أن الجيش المصري "شريف وأمين ومخلص".



وقال الرئيس السيسي إن الشائعات والادعاءات التي انتشرت مؤخرا كذب وافتراء وهدفها تحطيم إرادة المصريين.



حضر فعاليات المؤتمر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ورئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، بالإضافة إلى 1600 شاب وشابة من مختلف فئات المجتمع.









