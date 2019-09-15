"زيدان في ورطة".. الضربات تتوالى على ريال مدريد قبل لقاء باريس سان جيرمان.





قالت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد قد دخل في أزمة كبرى قبل لقاء باريس سان جيرمان الفرنسي في بداية دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، وذلك بعدما ضربت الإصابات قائمة الفريق بصورة واضحة، وأصبح من الصعب أن يدخل زيدان مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان، بتشكيلته الأساسية المعتادة.





وأشارت صحيفة ماركا، بأن زيدان كان مجبر بعدم الدفع بالثنائي، لوكا مورديتش، وكذلك فيدي فالفيردي، في مباراة ليفانتي، حيث تعرض هذا الثنائي إلى إصابات بالغة، جعلتهم خارج حسابات ريال مدريد بصورة كبيرة في الفترة المقبلة، وهذا بالإضافة إلى خروج قائد ريال مدريد سيرجيو راموس من مباراة ليفانتي، وهو يعاني من إصابة عضلية.





وقالت صحيفة ماركا، بأن ما حدث ما سيرجيو راموس، ليس إصابة خطيرة، ولكن اللاعب بحاجة إلى فترة راحة، بسبب وجود إرهاق في هذه العضلة الحساسة للغاية، والتي أجبرت قائد ريال مدريد على الخروج في مباراة ليفانتي في الدقيقة 60 من عمر اللقاء.





وأشارت الصحف الإسبانية، بأن زيدان قد يدفع باللاعب الجديد في صفوف برشلونة، ميليتاو، بجانب الفرنسي فاران في مباراة باريس، وذلك في حالة عدم وجود أي إمكانية لدخول راموس في تشكيلة الفريق في مباراة دوري الأبطال.





وكان المدير الفني لنادي باريس سان جيرمن الفرنسي، زين الدين زيدان، قد كشف سبب خروج سيرجيو راموس من المباراة بشكل مبكر وذلك في المؤتمر الصحفي، وأكد بأنه قد أصر على إخراج قائد الفريق سيرجيو راموس من اللقاء حتى لا تتفاقم إصابة اللاعب.