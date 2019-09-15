نجم ريال مدريد المُعار يقدم أوراق اعتماده لـ زيدان

أثنت تقارير صحفية إسبانية، على الأداء الذي قدمه نجم ريال مدريد الإسباني المعار لصفوف فريق ريال سوسيداد، مارتن أوديجارد، حيث نجح الأخير في قيادة فريقه لتحقيق الفوز على أتلتيكو مدريد.





وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فقد قدم مارتن أوديجارد عرضاً رائعاً ضد أتلتيكو مدريد مساء يوم السبت، ويثبت استعداده ليصبح نجماً في الدوري الإسباني للدرجة الأولى لهذا الموسم. من المرجح أن يحصل لاعب ريال مدريد الشاب، المُعار إلى ريال سوسيداد، على دقائق منتظمة في الدوري الإسباني الدرجة الأولى.





وأضافت الصحيفة أن لاعب ريال مدريد الشاب هو أحد أفضل لاعبي ريال سوسيداد حتى الآن هذا الموسم، من هدفه الحاسم على ريال مايوركا إلى أداءه الرائع ضد أتلتيكو مدريد يوم السبت. كان هناك الكثير من الوجوه الجديد التي أثارت الإعجاب ضد أتلتيكو مدريد، لكن ليس أكثر من أوديجارد.





وأشارت "ماركا" إلى أن النرويجي الشاب أوديجارد كان يجول في جميع أنحاء الملعب، وأزدادت مساهماته الهجومية مع إستمراريته في اللعب.



