5 وظائف هتخليك تسافر وتكسب فلوس في أي مكان بالعالم





فيه شاب أسمه ديريك إيرل، سافر من أمريكا إلى جنوب شرق اسيا لمدة ٣ شهور ولما بدأت فلوسه تخلص قرر انه لازم يشتغل ومن هنا كانت البداية.. دور على شغل وبدأ بتدريس اللغة الانجليزية في تايلاند، وبعدها اشتغل في الرحلات البحرية، ومن الوقت ده قرر انه ميرجعش لبلاده ويكمل في شغلته دي، وعمل موقع إلكتروني كتب فيه 42 وظيفة ممكن تجبلك فلوس من أي مكان في العالم، إحنا هنعرضها على كذا حلقة، النهاردة هناخد أول 5 وظائف هو اتكلم عنها، خلي بالك أن لازم تكون عندك لغة كويسة، مش عايزين نسمعك بتقول تاني "عايز أشتغل" لأنك هتلاقي شغل..







تدريس اللغة

موجودة في جميع أنحاء العالم وفي كثير من الحالات، مش محتاجة أنك تكون حاصل على شهادة، محتاجة فقط إلى أنك تكون متحدثًا باللغة الأم ، يعني مثلا تتكلم إيطالي، إلماني، إنجليزي، وهكذا، ممكن تشوف الوظائف من خلال الموقع ده eslcafe.com ، شوف اللي يناسبك وأبعت عدد من الطلبات للمدارس في مختلف الدول، وهتتفاجئ بعدد المقابلات اللي هتعملها.





البيع بنظام "التايم شير"

لو أنت اتولدت علشات تكون مندوب مبيعات، ممكن تروح اليونان وتايلاند والمكسيك ومنطقة البحر الكاريبي أو أي منطقة منتجع رئيسية أخرى وهتلاقي عمل للبيع بنظام "التايم شير" وهو شراء حصة عقارية في ملكية مع اقتسام الوقت، بتحتاج المنتجعات دي مندوبي مبيعات عندهم القدرة على التواصل مع عملائهم المحتملين، والقدرة على تحقيق مكاسب تعد هائلة في هذا النوع من العمل.





وظائف في منتجع

لو البيع مش حاجة كويسة، فغالبًا ما تقوم المنتجعات في جميع أنحاء العالم بتعيين موظفين من دول أخرى لمجموعة متنوعة من الوظائف، مثل مكتب الاستقبال أو المطعم أو قسم النشاط والترفيه، كل اللي عليك أنك تعمل سيرش على جوجل "hotel jobs" هتلاقي آلاف الوظائف حول العالم، منها فنادق عالمية زي الماريون مثلا واللي ممكن تشوف وظائفها على الموقع ده http://www.careers.marriott.com/career-paths/hotel/





العمل في بيت شباب

يبحث بيت الشباب عن موظفين جدد على استعداد للعمل بضع ساعات يومياً، سواء في مكتب الاستقبال أو التنظيف أو كليهما، مقابل الحصول على سرير مجاني كل ليلة، ليست طريقة سيئة لتوفير المال على الإطلاق، باختصار ده شغل في الـ Hostel، أدخل على الموقع ده هتلاقي مايزيد عن الفين وظيفة https://hosteljobs.net/





العمل الحر عبر الإنترنت

سواء كانت لديك خلفية أو اهتمام بتصميم المواقع الإلكترونية أو البرمجة أو الكتابة أو التسويق أو الاستشارات أو الأعمال القانونية أو الهندسة أو القدرة على القيام بأي نوع من الأعمال الإدارية، يجب عليك بالتأكيد البحث في مواقع مثل Elance.com ، هذه هي المنصات التي تربط العاملين لحسابهم الخاص مع الأشخاص والشركات الذين يحتاجون إلى إنجاز العمل، حتى إذا كانت لديك خلفية في شيء آخر، فقم بإلقاء نظرة على أي حال لأن هناك عملًا حرًا يمكن العثور عليه في عشرات المجالات المختلفة.



