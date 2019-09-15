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"كوبو" يصنع البهجة في ماريوكا

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 06:43 م
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كوبو يصنع البهجة في ماريوكا
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عمر عبدالعزيز
 
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أشادت تقارير صحفية إسبانية، بالمستوى الذي يقدمه النجم الياباني الشاب، تاكيسوفا كوبو، لاعب ريال مدريد الإسباني المعار إلى ريال مايوركا، حيث أنه يصنع البهجة في مايوركا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الياباني تاكيفوسا كوبو يصنع البهجة بالفعل في جزر البليار بعد أول ظهور له مثير للإعجاب على أراضي ريال مايوركا ضد الفريق المميز أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني، واستطاع الياباني إكتساب الثقة والشخصية من قبل الجماهير، لأنه غير المباراة منذ دخوله للملعب في الدقيقة 63.

ومن الجدير بالذكر أنه قد غادر كوبو ملعب 'سان مويش' بأداء ممتاز، حصل الياباني على ركلة جزاء بطريقة رائعة، لكن تم إضاعتها من قبل زميله في الفريق ابدون براتس.

وكان صانع الألعاب الياباني قد تدرب مرتين فقط مع زملائه في الفريق بعد أن أمضى أسبوعاً مع منتخب بلاده في التوقف الدولي، لكن كان يكفي لإقناع مدربه فيسنتي مورينو بأنه يستحق فرصة للعب. غيرت تقدماته الهجومية المباراة وكل لمسة كان يتسبب بالكثير من الحركة لفريقه على الملعب.

لعب كوبو 38 دقيقة فقط موزعة على مباراتين حتى الآن، لكنه يظهر بالفعل علامات على أنه يمكن أن يكون مفتاحاً في آمال ناديه الحالي لهذا الموسم. إنه على دراية بالعاصفة التي تحيط به، وبعد المباراة كان حريصاً على إعادة المودة التي أبدتها الجماهير
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