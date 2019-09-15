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لوك جديد لـ ريهام أيمن بدون مكياج (صور)

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 06:24 م
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لوك جديد لـ ريهام أيمن بدون مكياج (صور)
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الفجر الفني
 
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ظهرت الفنانة ريهام أيمن زوجة الفنان شريف رمزي، بدون ميكياج وذلمك بعدما شاركت ريهام أيمن جمهورها صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلقت على الصورة قائلة: "يوم أحد سعيد على الجميع"، وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي: "وحشتينا جدا والله"، و"ايه الجمال ده بس"، و"صباح الفل يا أجمل ريهام انا بحبك جدا"، و"مش هترجعي تاني تبهرينا بشغلك".

الجدير بالذكر أن ريهام أيمن، اعتزلت التمثيل منذ زواجها ب الفنان شريف رمزي ولم تعلن موعد عودتها حتى الآن.


في إطلالة جديدة لها بعد غياب، نشرت الفنانة ريهام أيمن، صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة وهي على بيتش باجى خلال قضاء عطلتها الصيفية وظهرت بلوك أنيق، وكتبت على الصورة قائلة: "متعة في الخارج مع البيتش باجي"، ونالت الصورة إعجاب متابعيها وجاءت تعليقاتهم كالآتي: منورة، حلو البيتش باجي، العسل ريهام إيمن".

نتيجة بحث الصور عن ريهام أيمن
ريهام أيمن وصور مع زوجها 
وكانت الفنانة ريهام أيمن، قد نشرت صورا تجمعها مع زوجها شريف رمزى من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام"، وعلقت ريهام ايمن على الصورة قائلة: "Goodbye summer house ... sea you later".

نتيجة بحث الصور عن ريهام أيمن

ﺭﻳﻬﺎﻡ أيمن اعتزلت ﺍﻟﻔﻦ ﻋﺎﻡ 2015 
وتفاعل مع الصور عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالتالي: "ربنا يخليكم لبعض - ما شاء الله - جميلة وكيوت"، يذكر ﺃﻥ ﺭﻳﻬﺎﻡ اعتزلت ﺍﻟﻔﻦ ﻋﺎﻡ 2015 ﺑﻌﺪ ﺯﻭﺍﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ شريف ﺭﻣﺰي.

نتيجة بحث الصور عن ريهام أيمن

ريهام أيمن تنشر صور جديدة لها
كما شاركت الفنانة ريهام أيمن، عددا من الصور الخاصة بها، في جلسة تصويرها الجديدة، مع جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشتى أنواعه، وظهرت ريهام أيمن، في الصور التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، بإطلالة أنيقة مميزة، ونالت الصور إعجاب متابعيها وجمهورها.

نتيجة بحث الصور عن ريهام أيمن

وعلقت على الصور قائلة: "أن تحصل على ما تركز عليه لذا ركز على ماتريد".

شريف رمزي يشيد بزوجته ريهام أيمن
وكان أشاد الفنان شريف رمزي، بزوجته الفنانة ريهام أيمن، قائلًا: "حققت لي الاستقرار، وأي شاب لو وجد فتاة بمواصفات ريهام ستحقق له هذا الاستقرار، بجانب أنها أم مثالية وضحت بعملها وأعمالها الفنية المهمة التي قدمتها لأجله".

نتيجة بحث الصور عن ريهام أيمن

وأضاف شريف رمزي، خلال لقائه فى برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامى عمرو الليثي، على قناة "النهار"، أن أي فنانة ناجحة لم تكن ستضحي من أجل زواجها مثلما فعلت ريهام معه، لأنها لم تنسى أهمية دورها كزوجة مستقرة وأم.

نتيجة بحث الصور عن ريهام أيمن

شريف رمزي يمدح زوجته 
وأشار إلى أنه يعتبر غياب الاستقرار غياب للحياة بأسرها، كما مدح شخصية زوجته مؤكدًا أنها محترمه منذ بداية تعارفهما أثناء تصوير أحد الأعمال الفنية.

نتيجة بحث الصور عن ريهام أيمن

كما أكد أنه يغار كثيرًا على زوجته، وهذا الأمر يعتبر مشكله لديه. 

نتيجة بحث الصور عن ريهام أيمن


ريهام أيمن تغار على زوجها 
ومن جانبها كشفت ريهام أيمن، أنها تغار هي الأخرى على زوجها، لافتة إلى أن هذه الصفة موجودة فى كثير من النساء.

نتيجة بحث الصور عن ريهام أيمن

كما نفت ما تردد عن أن زوجها منعها من العمل، لافتة إلى أن السبب يعود إلى انشغالها مع أبنائها.

وعلى جانب آخر، كشف شريف رمزى أنه عاش طفولة ثرية وكان لديه مشاريع فنية، فكان يقدم مسرحيات فى المنزل ويدعو إليها كبار المخرجين مثل حسين كمال وغيره، والذين كانوا يأتوا زيارة إلى أسرته وكان يقدم لهم المسرحية.

نتيجة بحث الصور عن ريهام أيمن

شريف رمزي ولد فى بيت فني 
وأشار إلى أنه طوال عمره ويتمنى أن يصبح ممثل، بعكس زملائه، لأنه ولد فى بيت فنى من والده محمد حسن رمزى، وجدة حسن رمزى وجده الآخر الفنان صلاح ذو الفقار الذين أثروا فيه بشدة.


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