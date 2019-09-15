إعلامي رياضي يعلن عن خليفة "برانكو"

وجه المدير الفني السابق لنادي أهلي جدة، الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، الشكر إلى جماهير الراقي، وذلك بعدما تمت إقالته بشكل رسمي من تدريب النادي في الساعات الماضية، مؤكدًا على كونه يقدر جيدًا أن جماهير النادي الأهلي قد قدمت له كل الدعم الممكن خلال الفترة التي تواجد بها على رأس الجهاز الفني في الفريق.





وكان برانكو قد تحدث بعد مباراة الوحدة الأخيرة في بطولة الدوري، والتي خسرها النادي الأهلي، مشددًا على كون الجمهور قد دعم الفريق بصورة جيدة خلال اللقاء، ولكن اللاعبين لم يقدموا الأداء المنتظر منهم خلال اللقاء، لتنتهي المباراة بخسارة الأهلي هدفين مقابل هدف واحد، وتنتهي معها مسيرة المدرب الكرواتي مع الفريق صاحب الألوان البيضاء.





وتحدث برانكو عن مباراة الوحدة في الدوري السعودي للمحترفين، وقال: "أبارك للوحدة، وأعتذر للجماهير والإدارة، وأشكرهم على دعهمهم لي، لسوء الحظ خسرنا اليوم أمام الوحدة، ولم ننجح في إستغلال تعثر المنافسين، لقد كنت متأكد من كون المباراة لن تكون سهلة، وفترة التوقف الدولي، دومًا ما تؤثر على مستوى الفريق، ولكني نبهت اللاعبين عن الأخطاء، وشاهدوا مقاطع لمباراة الوحدة الماضية، لكن وقعنا في أخطاء كبيرة خاصة في الشوط الأول من المباراة.





يذكر أن نادي أهلي جدة كان قد أعلن عن إقالة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مساء أمس السبت، وذلك أثناء المؤتمر الصحفي لبرانكو، وهو الأمر الذي جعل الأخير يخرج من المؤتمر وهو في حالة غضب شديد.





الجدير بالذكر، أن برانكو كان قد قاد النادي الأهلي في 5 مباريات فقط، 3 مباريات في بطولة الدوري السعودي "1 فوز، 1 تعادل، و1 خسارة"، ومباراتين في دوري أبطال آسيا "فوز وخسارة".

أشار الإعلامي والناقد الرياضي، ضيف الله الصقر، إلى المرشحين الأبرز لتولي مهمة تدريب الفريق الأول للكرة بالنادي الأهلي السعودي خلفًا للكرواتي برانكو إيفانكوفيتش.وأعلنت إدارة النادي الأهلي، مساء أمس السبت، إقالة الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش من تدريب الفريق، عقب الخسارة التي تلقاها الفريق مساء أمس من الوحدة بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وقال ضيف الله الصقر عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "معلومة عاجلة، الأهلي الآن يفاضل بين المدرب دياز والمدرب كلارنس سيدروف مدرب منتخب الكاميرون".وعانى الأهلي من النتائج السيئة تحت قيادة برانكو منذ بداية الموسم، حيث افتتح الأهلي مواجهاته في بطولة الدوري السعودي بتعادل غير متوقع أمام العدالة بهدف لمثله، ثم حقق الفوز أمام الاتفاق خارج أرضه بنتيجة هدفين مقابل هدف.وتجمد النادي الأهلي حاليا فيً المركز السابع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 4 نقاط فقط بعد خسارة مباراة اليوم أمام الوحدة وتعادل أخرى وفوز وحيد.وعلى المستوى الأسيوي تعرض الأهلي لهزيمة ثقيلة من الهلال في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا في بداية الموسم الجاري وخرج من البطولة الآسيوية.كما