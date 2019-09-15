ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل.. تعرف على مواعيد وملاعب الأهلي في الدور الأول لبطولة الدوري المصري

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 06:37 م
Advertisements
عاجل.. تعرف على مواعيد وملاعب الأهلي في الدور الأول لبطولة الدوري المصري
الاهلي والزمالك
Advertisements
طباعة
علي نبوي
 
Advertisements
أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة حسام الزناتي جدول مباريات الدوري الأول من المسابقة للموسم 2019-2021.

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الكروي الجديد في مصر يوم 21 من الشهر الجاري، على أن ينتهي في شهر ماير، حسبما أعلنته لجنة المسابقات.

وكان حسام الزناتي مدير المسابقات بالاتحاد قد أعلن خلال حفل القرعة أن الجدول متضمنا مواعيد المباريات وأماكن اقامتها سوف يعلن في غضون 48 ساعة ، وهو الوقت الذي قدره الاتحاد المصري لكرة القدم لورود الموافقات الأمنية للملاعب المختارة من قبل الأندية والمواعيد المناسبة للمباريات، حيث تم إرسال الجدول إلى الجهات المعنية لوضع أية ملاحظات في الاعتبار قبل إعلانه تجنبا لأية تعديلات مستقبلا.

ويستهل الأهلي حال اللقب مشواره في البطولة بمواجهة مضيفه سموحة في أولى مبارياته بالمسابقة للموسم الجديد في الإسكندرية، حيث سيحل ضيفًا عليه.

ويرصد الفجر الرياضي، جدول مباريات النادي الأهلي، ومواعيدها والملاعب التي ستقام عليها :- 

الأسبوع الأول : سموحة × الأهلي 23-9-2019 ستاد برج العرب بالإسكندرية
الأسبوع الثاني : الأهلي × الإنتاج الحربي 2-10-2019 ستاد السلام
الأسبوع الثالث : أسوان × الأهلي 5-10-2019 ستاد أسوان
الأسبوع الرابع : الأهلي × الزمالك 19-10-2019 ستاد القاهرة
الأسبوع الخامس الجونة × الأهلي 23-10-2019 ستاد الجونة
الأسبوع السادس : الأهلي × المصري 5-1-2019 ستاد برج العرب بالإسكندرية "مؤجل"
الأسبوع السابع : وادي دجلة × الأهلي 25-11-2019 ستاد بترو سبورت
الأسبوع الثامن : الأهلي × حرس الحدود 2-5-12-2019 ستاد القاهرة
الأسبوع التاسع : الإسماعيلي × الأهلي 11-12-2019 ستاد برج العرب بالإسكندرية
الأسبوع العاشر : الأهلي × الاتحاد السكندري 15-12-2019 ستاد القاهرة
الأسبوع الحادي عشر : مصر المقاصة × الأهلي 19-2-2019 ستاد السلام
الأسبوع الثاني عشر : الأهلي الأهلي × نادي مصر 23-12-2019 ستاد القاهرة
الأسبوع الثالث عشر : الأهلي × طنطا 2-1-2020 ستاد القاهرة
الأسبوع الرابع عشر : المقاولون العرب × الأهلي 10-1-2020 ستاد بتروسبورت
الأسبوع الخامس عشر : الأهلي × إنبي 14-1-2020 ستاد القاهرة
الأسبوع السادس عشر : بيراميدز × الأهلي 18-1-2020 ستاد الدفاع الجوي
الأسبوع السابع عشر : الأهلي × طلائع الجيش 22-1-2020 ستاد القاهرة.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: جدول مباريات الدوري الاهلي والزمالك في السوبر الاهلي والزمالك
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري السعودي
الحزم
0
x
17:50
3
الإتفاق
الفيصلي
0
x
19:10
0
الفتح
الدوري الفرنسي
موناكو
-
x
21:00
-
مارسيليا
الدوري الإنجليزي الممتاز
واتفورد
0
x
17:30
2
آرسنال
بورنموث
3
x
15:00
1
إيفرتون
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
سيلتا فيجو
0
x
16:00
2
غرناطة
الدوري الإيطاليي
روما
3
x
18:00
0
ساسولو
هيلاس فيرونا
0
x
20:45
0
ميلان
الدوري الألماني
هوفنهايم
0
x
15:30
3
فرايبورج
بادربورن
1
x
18:00
0
شالكه 04
كأس الكونفدرالية الإفريقية
ماليندي اف سي - تنزانيا
1
x
15:15
4
المصري البورسعيدي - مصر