عاجل.. تعرف على مواعيد وملاعب الأهلي في الدور الأول لبطولة الدوري المصري
الأحد 15/سبتمبر/2019 - 06:37 م
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علي نبوي
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أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة حسام الزناتي جدول مباريات الدوري الأول من المسابقة للموسم 2019-2021.
ومن المقرر أن ينطلق الموسم الكروي الجديد في مصر يوم 21 من الشهر الجاري، على أن ينتهي في شهر ماير، حسبما أعلنته لجنة المسابقات.
وكان حسام الزناتي مدير المسابقات بالاتحاد قد أعلن خلال حفل القرعة أن الجدول متضمنا مواعيد المباريات وأماكن اقامتها سوف يعلن في غضون 48 ساعة ، وهو الوقت الذي قدره الاتحاد المصري لكرة القدم لورود الموافقات الأمنية للملاعب المختارة من قبل الأندية والمواعيد المناسبة للمباريات، حيث تم إرسال الجدول إلى الجهات المعنية لوضع أية ملاحظات في الاعتبار قبل إعلانه تجنبا لأية تعديلات مستقبلا.
ويستهل الأهلي حال اللقب مشواره في البطولة بمواجهة مضيفه سموحة في أولى مبارياته بالمسابقة للموسم الجديد في الإسكندرية، حيث سيحل ضيفًا عليه.
ويرصد الفجر الرياضي، جدول مباريات النادي الأهلي، ومواعيدها والملاعب التي ستقام عليها :-
ومن المقرر أن ينطلق الموسم الكروي الجديد في مصر يوم 21 من الشهر الجاري، على أن ينتهي في شهر ماير، حسبما أعلنته لجنة المسابقات.
وكان حسام الزناتي مدير المسابقات بالاتحاد قد أعلن خلال حفل القرعة أن الجدول متضمنا مواعيد المباريات وأماكن اقامتها سوف يعلن في غضون 48 ساعة ، وهو الوقت الذي قدره الاتحاد المصري لكرة القدم لورود الموافقات الأمنية للملاعب المختارة من قبل الأندية والمواعيد المناسبة للمباريات، حيث تم إرسال الجدول إلى الجهات المعنية لوضع أية ملاحظات في الاعتبار قبل إعلانه تجنبا لأية تعديلات مستقبلا.
ويستهل الأهلي حال اللقب مشواره في البطولة بمواجهة مضيفه سموحة في أولى مبارياته بالمسابقة للموسم الجديد في الإسكندرية، حيث سيحل ضيفًا عليه.
ويرصد الفجر الرياضي، جدول مباريات النادي الأهلي، ومواعيدها والملاعب التي ستقام عليها :-
الأسبوع الأول : سموحة × الأهلي 23-9-2019 ستاد برج العرب بالإسكندرية
الأسبوع الثاني : الأهلي × الإنتاج الحربي 2-10-2019 ستاد السلام
الأسبوع الثالث : أسوان × الأهلي 5-10-2019 ستاد أسوان
الأسبوع الرابع : الأهلي × الزمالك 19-10-2019 ستاد القاهرة
الأسبوع الخامس الجونة × الأهلي 23-10-2019 ستاد الجونة
الأسبوع السادس : الأهلي × المصري 5-1-2019 ستاد برج العرب بالإسكندرية "مؤجل"
الأسبوع السابع : وادي دجلة × الأهلي 25-11-2019 ستاد بترو سبورت
الأسبوع الثامن : الأهلي × حرس الحدود 2-5-12-2019 ستاد القاهرة
الأسبوع التاسع : الإسماعيلي × الأهلي 11-12-2019 ستاد برج العرب بالإسكندرية
الأسبوع العاشر : الأهلي × الاتحاد السكندري 15-12-2019 ستاد القاهرة
الأسبوع الحادي عشر : مصر المقاصة × الأهلي 19-2-2019 ستاد السلام
الأسبوع الثاني عشر : الأهلي الأهلي × نادي مصر 23-12-2019 ستاد القاهرة
الأسبوع الثالث عشر : الأهلي × طنطا 2-1-2020 ستاد القاهرة
الأسبوع الرابع عشر : المقاولون العرب × الأهلي 10-1-2020 ستاد بتروسبورت
الأسبوع الخامس عشر : الأهلي × إنبي 14-1-2020 ستاد القاهرة
الأسبوع السادس عشر : بيراميدز × الأهلي 18-1-2020 ستاد الدفاع الجوي
الأسبوع السابع عشر : الأهلي × طلائع الجيش 22-1-2020 ستاد القاهرة.
الأسبوع الثاني : الأهلي × الإنتاج الحربي 2-10-2019 ستاد السلام
الأسبوع الثالث : أسوان × الأهلي 5-10-2019 ستاد أسوان
الأسبوع الرابع : الأهلي × الزمالك 19-10-2019 ستاد القاهرة
الأسبوع الخامس الجونة × الأهلي 23-10-2019 ستاد الجونة
الأسبوع السادس : الأهلي × المصري 5-1-2019 ستاد برج العرب بالإسكندرية "مؤجل"
الأسبوع السابع : وادي دجلة × الأهلي 25-11-2019 ستاد بترو سبورت
الأسبوع الثامن : الأهلي × حرس الحدود 2-5-12-2019 ستاد القاهرة
الأسبوع التاسع : الإسماعيلي × الأهلي 11-12-2019 ستاد برج العرب بالإسكندرية
الأسبوع العاشر : الأهلي × الاتحاد السكندري 15-12-2019 ستاد القاهرة
الأسبوع الحادي عشر : مصر المقاصة × الأهلي 19-2-2019 ستاد السلام
الأسبوع الثاني عشر : الأهلي الأهلي × نادي مصر 23-12-2019 ستاد القاهرة
الأسبوع الثالث عشر : الأهلي × طنطا 2-1-2020 ستاد القاهرة
الأسبوع الرابع عشر : المقاولون العرب × الأهلي 10-1-2020 ستاد بتروسبورت
الأسبوع الخامس عشر : الأهلي × إنبي 14-1-2020 ستاد القاهرة
الأسبوع السادس عشر : بيراميدز × الأهلي 18-1-2020 ستاد الدفاع الجوي
الأسبوع السابع عشر : الأهلي × طلائع الجيش 22-1-2020 ستاد القاهرة.
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